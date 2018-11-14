Сепаратисты оставят Грузию без Ингури ГЭС Дата: 14/11/2018

Автор: Мари Читая. Газета "Резонанси"

Вопрос снабжения Абхазии электроэнергией по-прежнему не определен. Оккупированный регион забирает почти весь запас дешевого электричества, а остальная Грузия потребляет дорогую электроэнергию, доля которой в последующие годы будет постоянно расти. Газета "Резонанси" пишет, что сепаратистам не хватает электричества, выработанного Ингури ГЭС. Даже когда начнутся реабилитационные работы на ГЭС, правительство Грузии продолжит снабжать Абхазию электричеством из других электростанций, что является полным абсурдом и бессмыслицей.



Абхазы тратят большую часть электроэнергии, поставляемой нами, на выработку биткойнов, из-за чего там высокий спрос на электричество. Всеобще известно, что из-за бесплатной электроэнергии майнинг-фермы на оккупированной территории размножились как грибы. Поэтому сепаратисты вошли во вкус, и могут еще потребовать электричества, что создаст Грузии серьезные проблемы. Факт, что Грузия становится все более зависимой от импорта, и положение в энерго секторе постепенно отягчается.



Специалисты в один голос заявляют, что энергетическая политика по отношению Абхазии нуждается в пересмотре, и этот шаг следует своевременно сделать.



По словам энергетика Гии Арабидзе, подход к вопросу энергоснабжения Абхазии не меняется. Текущей зимой процесс снабжения оккупированного региона будет продолжаться в том же режиме, что и до сих пор.



"Принцип снабжения электричеством не изменился. Абсолютно никакого продвижения или отступления нет. В минувшем году Абхазия потребила 1,3 миллиарда киловатт часов, и в нынешнем году показатель будет тот же. Это 55-56% выработки Ингури, а вместе Ингури ГЭС и Варднил ГЭС- 50%. Положение фактически не меняется.



Примечательно, что в 2019 году мы не остановим тоннель, не начнем реабилитацию, и поставку электричества продолжим в том же режиме, но потом уже в рабочем процессе, естественно, определенную электроэнергию для Абхазии придется сохранить уже не из Ингури, а из других станций. Разумеется, подход следует изменить, но пока в этом направлении ничего не делается, и страна не меняет механизм электроснабжения Абхазии"- говорит Арабидзе "Бизнес-Резонанси".



Пока не известно, какие меры предпримет страна. По словам специалистов, правительство осознает остроту проблемы, и ищет выход. По одной из версий, планируется начать процесс монтажа счетчиков в Абхазии. Об этом активно говорили и в минувшие годы, но на деле ничего не изменилось.



Идет разговор также о том, чтобы поставка электроэнергии для Абхазии происходила по расчету на ежедневное потребление, и выработанную зимой электроэнергию полностью забирала де-факто территория, а летом - делить ее.



Президент академии энергетики, энергетик Реваз Арвеладзе считает, что необходимо раз и навсегда решить вопрос поставки электроэнергии Абхазии, а одним из выходов является установление счетчиков.



"Станция Ингури ГЭС находится по ту сторону Ингури, в Саберио, и у нашего диспетчера нет доступа к ней. Они забирают столько электроэнергии, сколько хотят. Хотим мы того или нет, мы служим делу электроснабжения Абхазии, а зимой Ингури ГЭС фактически работает для оккупированного региона, такова реальность.



Сейчас Абхазия забирает больше электричества, чем было установлено до того, они ощутимо превысили лимит. В Абхазии следует начать процесс установления счетчиков, что сократит показатель потребления в регионе. Это будет единственным средством обуздать неуемное потребление электроэнергии сепаратистами. Об этом идет серьезный разговор, но когда начнется процесс, пока не известно. После этого потребление электричества может оказаться в пределах 40-60%, о чем стороны ранее неофициально условились"- говорит Арвеладзе.



Энергетик Бачана Пипия требует действенных шагов от власти. По его заявлению, для урегулирования вопроса надо найти все средства, которые освободят нашу страну от этого бессмысленного обязательства.



"Оккупированный регион снабжается электроэнергией, выработанной Ингури ГЭС и Варднил ГЭС. По т.н. соглашению, регион Абхазии должен был потреблять 40%, а остальная территория Грузии 60% генерации Ингури-Варднили. Это соглашение уже несколько лет как нарушается, особенно в зимний период, когда оккупированный регион почти полностью потребляет электроэнергию (в годовом разрезе по данным за 2017 год, почти 47% генерации Ингури ГЭС-Варднил ГЭС забрала Абхазия).



Следует отметить, что сепаратисты не платят стоимость электроэнергии, то есть Ингури ГЭС совершенно бесплатно поставляет региону электричество, что ставит предприятие в трудное положение, поскольку оно теряет почти половину дохода, который должно получать.



Вопрос электроснабжения Абхазии обязательно надо отрегулировать. Сегодня с данной точки зрения в регионе неконтролируемая ситуация: не упорядочен и бесконтролен вопрос снабжения электроэнергией, не ведется учет, то есть система развалена. Не раз было сказано, что в оккупированном регионе поэтапно начнется урегулирование этих вопросов по включенности грузинской стороны, но, к сожалению, до сих пор действенные шаги не были сделаны.



Поэтому правительство Грузии должно найти другой путь решения вопроса, поскольку существующее положение весьма незавидное как для Грузии, так и для оккупированной территории"- говорит энергетик изданию "Бизнес-Резонанси".



Организации, работающие над вопросами Абхазии, считают недопустимым масштабный рост потребления электроэнергии со стороны сепаратистов. По словам представителя "Клуба экспертов" Ираклия Цкитишвили, стоимость поставки электричества Абхазии платит все население Грузии, и это условие является кабальным для потребителей.



"Эту стоимость, фактически, платит все население Грузии, а абхазы всегда скрывают, что у них есть эти льготы от нас. На всех официальных или неофициальных встречах они говорят, что получают электроэнергию из России. Получается, что мы платим миллионы лари за освещение Абхазии, и взамен нас могут ругать, когда захотят. Не понимаю, что это за логика. Явно надо менять подход со стороны правительства Грузии"- заявил Цкитишвили "Бизнес-Резонанси".

