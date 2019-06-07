«Расставаясь» с Абхазией. Хватит быть полезными идиотами - они не хотят быть братьями! Дата: 07/06/2019

Автор: Гоча Мирцхулава, аналитик, директор Академии общественных и политических отношений

Не знаю, кто последует за моими рассуждениями и кто возьмет в руки камень "на том, или на этом берегу", но открыть дискуссию на эту тему действительно стоит. Абхазия! Первое, о чем я хочу спросить, наверное, в первую очередь, живущих на "том берегу": "Это те самые грезы о независимости и свободе, за которые вы боролись?"



Постараюсь быть максимально деликатным и не стану формулировать вопрос острее. Но для уточнения добавлю - за эту ли независимость и свободу положили десятки тысяч жизней? И тут не стану уточнять – сколько и с какой стороны.

А живущих "на этом берегу" спрошу: "Помнить Абхазию! И это все?" И здесь я также не стану обострять ситуацию, и не буду бередить раны разговорами о покинутых могилах, потерянном доме, или о совсем другом рассвете и закате.



Сейчас я буду говорить об Абхазии.



Абхазам очень не нравится, когда мы здесь, "на этом берегу", говорим, что Абхазия оккупирована. Они говорят, что победили в войне и завоевали независимость. Для них не имеет значения ни то, действительно победили они в войне или нет, ни то, с чьей помощью, бок о бок с кем и над кем одержали победу. Главное для них - победителей не судят!



Для абхаза Абхазия является независимым государством. Ну, к этому утверждению они порой добавляют слово «свободное», но делают это без особого гонора. Они помнят тот "гимн", про "Союз нерушимый республик свободных"… Ведь и сейчас та же музыка звучит. Я не собираюсь говорить и о том, кто абхаз, кто апсуа, а кто - другой… Сегодня это ничего не меняет, тем более, что они считают, что… Да, не хочу распространяться об этом. Не хочу говорить и о сантиментах, которые порождает "Грузинско-абхазский альбом" исследователя и автора многих монографий Пааты Курдованидзе. Альбом, закрыв последнюю страницу которого, абхазский юноша лет двадцати, логически спросит своего отца, деда: "Ели все это правда, у вас с головой не все в порядке?"… Прошу прошения за этот дурной тон на этот раз, так как в адрес своих родителей я слышал фразу и похуже от одного из неглупых абхазских юношей, фамилию которого я здесь сознательно не называю. Это никак не прибавляет чести людям, из-за которых я вынужден воздержаться, - то есть представителям абхазской элиты и "государства". И все-таки я персонифицирую и спрошу Сергея Шамба – „Та ли это Абхазия?“ Я доверяю его внутренней честности - уверен, непублично он с сожалением опустит голову и задумается о многом. Почему Сергея Шамба? Потому что в разное время я взял у него не одно интервью, иначе я перечислил бы здесь множество других адресатов этого вопроса.



Людям "на том берегу" скажу одно: сколько бы веков ни прошло, для Грузии Абхазия будет Абхазией! Не буду распространяться о том, что я подразумеваю, сами поймете. И ни одно правительство, ни при одном политическом "раскладе" не возьмет на себя ответственность отказаться от нее. То есть официальный Тбилиси никогда не признает независимость Абхазии, даже если в столице Грузии будет сидеть русский "наместник". Это просто - как условие, чтобы хорошо знали и понимали "там, на том берегу".



**



Ну, хорошо, оставим в стороне факт демонстрации "заботы" президента Зурабишвили об абхазском языке. Вам не нужен ваш язык, и хотите говорить на русском? Это ваш выбор! Не хотите наладить отношения с Грузией и покончить с этой постоянной напряженностью? Это ваш выбор! Но и здесь у меня есть несколько вопросов - что вы со своими детьми делаете? Разве не для них вы "завоевали" эту независимость? Да, для тех самых детей, которых вы ускоренно учите русскому и английскому языку, но явно понимаете, что там, "на том берегу", у них нет никакой перспективы для удовлетворения ваших чрезмерных амбиций. Да, поэтому вы стараетесь в срочном порядке взять для них российские паспорта, а потом отправить их заграницу, обучить их там, трудоустроить. Подсчитывали ли вы, сколькие из них вернулись или вернутся назад? Для кого вы хотели, и хотите эту независимость, если "ваш тот берег" будет без ваших детей? Но только не надо говорить о демографическом росте - за счет грузин с переделанными фамилиями или армян и северокавказцев. Я спрашиваю о ваших детях, российских гражданах "независимой Абхазии". А как же их дети? Ладно, это тоже ваша воля! Если вам безразлично, кто будут граждане "вашей независимой Абхазии", и то, чьими гражданами будут ваши дети, вернутся они в свое “независимое государство“ или нет, решать вашей политике. А то, что вы занимаетесь самообманом, - это ничего? И сколько бы вы здесь ни спорили со мной, ответы на эти вопросы дадут время и история. Поэтому я не приму ответа или аргумента ни одного глубокообразованного критика и демагога-популиста. Почему? Потому что это ваш выбор! Одним словом, ваша жизнь, ваше положение, и ваше будущее - ваш выбор! Я с вами ни о чем не спорю!



**



Сейчас я должен обратится к людям, находящимся "на этом берегу"! Ого, именно здесь меня ждет гнев, но все равно скажу, тем более, что несколько подобных мнений я уже слышал, и думаю, они ограничатся тем, что закидают меня камнями!



Не хотят эти люди жить с нами, и хватит говорить глупости о народе, который едва заполнит один стадион. Если следует учитывать право и волю одного человека, мы должны принять и данность, что они нас не хотят! Я не верю в искренность абхазов, что мы должны признать их независимость и потом жить по-добрососедски. Нет! Мы никогда ничего не признаем, они должны знать это, и то, что жить по-добрососедски не будем, - тоже. Здесь я вовсе не подразумеваю войну, об этом и думать не стоит. Соседи могут не воевать и не ссориться друг с другом, но и в такой ситуации мира и согласия в их отношениях может не быть.



Политика - искусство компромисса. С их стороны компромисса нет: они говорят, что независимы, и не хотят нас. Они готовы выпить нашу кровь каплю за каплей, уничтожить наш язык и население в Абхазии, соответственно, о каком добрососедстве может идти речь, если мы не идиоты? Я не собираюсь вступать в полемику по этому вопросу, тем более, приводить сантименты, апеллируя "Грузинско-абхазским альбомом". Не нужна им и история, или нужна такая, какую хотят они. Невозможно разбудить в этих людях прошлое так, чтобы они пришли и обняли вас. "Морду?" (воспитатель по-мегрельски – ред.)- нет! И этого им не надо. Они целенаправленно создают своим детям российскую перспективу. Нам надо осмыслить это.



Надо посмотреть реальности в глаза, и признать "они" нас победили! Победили в войне! И сейчас хотите, расчлените это, хотите, разверните - это не меняет результата. Для нас Абхазия оккупирована, для них это якобы звучит оскорбительно. Они заявляют, что независимы, и повторюсь - видят перспективу своих детей в Кремле или российской Думе. Те, что поумнее, - в Европе и Америке, но опять же через Россию. Так почему же мы не принимаем это как данность? Почему не говорим, что Абхазия для нас никогда не будет независимым государством, и мы никогда не признаем ее, и почему мы не закрываем на этом тему? Кто-то скажет, что это данность и мы никогда ее не признаем, но почему мы не закрываем тему?



Знаете, что я подразумеваю под закрытием темы? Сейчас объясню или, вернее, скажу, что бы сделал я и что должны сделать мы:



1. Мы должны обратиться к грузинскому населению, оставшемуся "на том берегу", и сказать им - приезжайте сюда! А тем, кто приедет, мы должны создать все условия для проживания тут. А иначе как получается? "Официальный Сухуми" (смотрите, я сознательно не написал марионеточный, или сепаратистский...) использует грузинское население в качестве избирательных голосов, а затем избранные этими людьми лидеры воюют с Грузией. Только не начинайте сейчас, что здесь и так большая нужда, и мы не сможем заботиться о них. Мы должны дать им минимальное: дом и пособие вдвое больше, чем они получают там. Остальное уже их дело. Это государственное мышление. Нет? Не хотят так? Хотят быть там, с теми, кто воюет с нами? Да, пожалуйста, это будет их выбор, и как грузины, отказывающиеся от Грузии, находящиеся в палаточных городках на улицах Парижа или Страсбурга, сами позаботятся о себе. Это тяжелый, но справедливый вердикт: не хотите нас - воля ваша, не можем и не станем принуждать вас быть с нами.



2. Немедленно следует прекратить всякие переходы туда и обратно (между прочим, следует сделать то же самое в Шида Картли). Было бы разумно, чтобы не русские построили временную административную границу, а мы сами возвели ее. Никакой торговли и гуманитарной помощи. Никакого лечения, никакой помощи: "человек" видеть тебя не хочет, ненавидит, готов уничтожить тебя - так в какой же гуманизм ты играешь? Пусть идет и лечится в Сочи, Краснодаре, Москве, и здесь исключения не допускаются! Очень негуманно. На первый взгляд - да! Но политически прагматично, и если посмотреть на вопрос в призме той же гуманности, это гуманно. Ты не пускаешь меня на могилу ребенка и родителя, заселяешь в мой дом обабхазившихся и потом обрусевших типов, и я должен бороться за твою жизнь? Надо покончить с этим бессмысленным стокгольмским синдромом и показным гуманизмом. Тем более, сейчас не идет горячая война, где существует обязанность уважения и сохранения достоинства врага. Не стоит повторять и главное правило гостеприимства – врага не существует! Так что надо победить в себе этот показной гуманизм.



3. Выше я уже говорил об этом, и еще раз четко повторю: на всем периметре административной границы мы должны построить стену – хотите, иной барьер, и строго контролировать, чтобы и птица через него не перелетела без нашего разрешения.



4. Грузинские спецслужбы должны создать (и это сделать легко) список всех граждан "независимой Абхазии", в том числе тех, кто владеет российскими паспортами. И следует "оформить договор" с международным содружеством, чтобы ни один "гражданин Абхазии", в том числе с российским паспортом, не смог попасть в Европу, США или любую другую страну. Разумеется, будут государства, которые нелегко будет убедить пойти на это, но существует не один путь и способ преодоления такого сопротивления - с использованием того же международного давления, санкций.



5. Единственный путь для попадания из Абхазии в цивилизованный мир должен проходить через Тбилиси и получение паспорта гражданина Грузии. Путь всяких бенефитов, помощи, гуманитарного, медицинского содействия должен проходить через паспорт гражданина Грузии. Этот паспорт не должен лежать где-то в сундуке, который периодически вынимают, чтобы обдурить нас, а информация о каждой персоне должна быть публичной. Более того: грузинское государство должно дать все привилегии таким людям, начиная от обеспечения высших стандартов образования и заканчивая оказанием разной помощи, в том числе денежными компенсациями. Не захотят? В чем проблема? Это их воля, но у нас должна быть своя политическая воля, и не следует всегда ходить по их уму, и танцевать под их дудку.



Понимаю, многие "на этом берегу" скажут, что это отрыв [Абхазии от Грузии]! Нет! Мы сейчас оторваны, и сейчас нас охаивают, мы сейчас обманываем себя "народной дипломатией", говоря о спасении абхазского языка, думая, что слухи о спасенных жизнях распространятся и абхазы прижмут нас к груди. Нет! Пора заканчивать с периодом полезного идиотизма в этой стране! Мы резко и внятно должны сказать – у нас свои правила! Мы видим и анализируем реальность, и именно поэтому вводим наши правила. Хотите? Будет так! Не хотите?- Воля ваша, поскольку все равно - будет так! На этом фоне я ничего не говорю об экономическом значении порта Анаклиа и развития Самегрело. Необходимо придумать и начать осуществление достаточно значимых экономических проектов и в Гори. Почему? Не надо задавать этот бессмысленный вопрос!



В общем, так:



"Там- на том берегу"- играют в независимость и затрудняются говорить о свободе;



"Там- на том берегу"- иногда смеются над нами за то, что у нас политические беспорядки.



"Там- на том берегу"-говорят о нашем незавидном экономическом положении.



"Там- на том берегу" думают, что они являются директорами ситуации, поскольку "выиграли" войну- это их мнение и их логика, и я не спорю с этим. Или - о чем спорить с людьми, которые живут в "независимой стране" и ждут-не дождутся, когда они и их дети положат себе в карман паспорта другой страны. Что спорить с людьми, которые видят перспективу своих детей в другой стране?! Что спорить с теми, которые предпочитают, чтобы "их страна" была экзотически независимой, и днем и ночью думают о том, как выманить много денег у оккупанта (которого „считают“ другом). О каком гуманизме говорить и лечить в моей больнице того, кто не пускает сестру оплакивать брата? С кем говорить о независимости и свободе? С тем, у кого на границе стоит армия другой страны? С тем, кто не понимает того, что с учетом пройденных уроков Тбилиси не начнет войну против Сухуми? С кем говорить? С людьми, которые "превратили свое независимое государство в военную базу другой страны", и не для их защиты, а прежде всего против той же Турции, которую многие абхазы считают своим спасением и надеждой. И они принимают турецкую власть за идиотов? Поэтому ни с кем, особенно с абхазской стороной, я спорить не собираюсь! Нет смысла!



Но я собираюсь спорить с грузинской стороной: нужно покончить с этой политикой полезного идиотимза. Покончим – с понятием "абхазские братья". Покончим с лозунгом - "Помнить Абхазию!" (Который напоминает "Ленин всегда будет жить"!) Покончим с искренним или показным гуманизмом! Хватит жить в иллюзиях! Сейчас нам необходимы, возможно, непопулярные, но с данной точки зрения резкие шаги, и мы должны предпринять эти шаги. Не сделаем сегодня, сделают завтра! Просто мы опять надолго опоздаем, продолжим жить в иллюзиях и по-прежнему будем обманывать себя.

У вышеизложенных пяти пунктов есть множество деталей. Но непреодолимых препятствий не существует. Необходимо правильно осмыслить, что там, "на том берегу", мы им не нужны, и не надо лезть к ним! Не хотят нас, и пусть идут тем путем, который мы определим, а не тем, по которому они заставляют нас идти.



P. S. Прошу не привносить в разговор религиозный контекст и не открывать диалог о грузинских святилищах в Абхазии. Хватит! Пора кончать жить в иллюзиях, и питаться ложью грузинского Карфагена- патриархии.





/Опубликовано в газете «Хроника +»/

