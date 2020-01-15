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Абхазская пощечина Путину
Дата: 15/01/2020
Автор: Вероника Аксенова
Бурные новогодние дни в Абхазии постепенно входят в обычный ритм жизни. Это, с первого взгляда, ведь вопросов осталось много. Один из главных – почему Кремль уступил, и приказал своему ставленнику «мирно уйти» в отставку?... Ни для кого не секрет, что оккупированная Абхазия является самым дорогостоящем и долгоиграющим проектом политических игр Кремля- некая прокладка, буферная зона, между ней и стремящейся в НАТО Грузией. У России в Абхазии внушительная группировка войск, военная база и пограничники. Это исключительно в военном плане и терять такую позицию не станет. В экономическом плане Абхазия полный «ноль» — сколько бы не вливали туда денег, особого эффекта нет и не предвидится. Тут кремлевские мужья «очень полезное совмещают с крайне приятным».
Признав мнимую независимость Абхазии, Кремль по сути использует «независимое государство» как прикрытие многомиллионных трат из бюджета граждан собственной страны под миротворческими целями. Естественно, что большая часть выделенных бюджетных средств матерью-кормилицей Россией оседает в том же Кремле даже еще не доходя до Абхазии, следующие в этой очереди к «российской кормушке» стоит так называемая все решающая «элита», а проще говоря реальная бандитская власть, которая на самом деле принимает решения и управляет «независимыми», а людям, в лучшем случае, остаются одни объедки. Абхазия практически стала криминальной ямой с ожесточенной борьбой кланов за первые места у российской «кормушки».
Тут стоит задаться вопросом - изменится ли после новых выборов обстановка в Абхазии? Ожидания того, что это случится нет не только в России, но и в самой Абхазии, где хорошо понимают, что им проще проедать российские деньги, половина из которых, как однажды признал Хаджимба, «оседает в карманах чиновников». В Абхазии не только не могут, но и не хотят развиваться. Проще быть иждивенцами, и как клановые междоусобицы — это вопрос менталитета общества, которая только в этой среде чувствует себя комфортно. Попытки изменить этот менталитет заканчиваются плохо, о чем свидетельствуют события последних двух десятилетий. Одним словом, то, что приемлемо для цивилизованного мира – демократические принципы, верховенство закона – в «стране Души» чуждо, и неприемлемо для самого общества. Более того, для этого общества неприемлемы так же и прихоти своих хозяев, которые требуют то, за что платят. И России приходится с этим мириться. Ей легче платить своему неполноценному и, к тому же, чрезвычайно криминальному сателлиту, лишь бы он выполнял свою стратегическую функцию. Системные изменения в этой республике априори невозможны, да Москва и не пытается их произвести. Разве что постарается дожать абхазов с проблемой создания лучшего фона в республике для россиян.
Вернемся к протестным событиям. В Абхазии, наверное, забыли кем является Хаджимба. Забыли, что произошло с теми, кто, играя на чувствах народа становились первыми лицами «страны Души». К примеру, в 2004 году ныне покойный Багапш (его смерть окутана тайной) сыграв на чувстве независимости, обошел ставленника Путина –Хаджимба, который получил погоны генерала ФСБ лично от самого Владимира Владимировича. Такой выставленной на всеобщее обозрение поддержки не удостаивался ни один «президент» Абхазии. Багапш его обошел и во второй раз, однако не дожил до конца второго срока. Затем в борьбу включился Анкваб, который пошел по стопам предшественника – выиграл и первый срок правления, и второй, хотя и он не сумел дойти до финиша – его просто свергли. Свергал его как раз Хаджимба, и что самое интересное, в этом ему помогали те же Нургалиев и Сурков. Самое ключевое то, что именно на Суркове и лежит ответственность за абхазский кризис, это понимают даже в самом Кремле. Стратегия Суркова всегда отличалась своей прямолинейностью деления на «своих» и чужих», обеспечивая финансирование и поддержку первым, одновременно с игнорированием, а то и созданием проблем другим. Однако эта стратегия вновь дала брешь в Абхазии. Ставленника и любимца Путина народ попросту выкинул с кресла. Объявив его нелегитимным - не совсем вежливо попросили уйти. А ведь его Президентом объявил и поздравил с победой сам хозяин Кремля, а он такие вещи не прощает.Не трудно догадаться, что за свержение «своего человека» месть не заставит себя ждать. Она может выражаться не только в сокращении бюджета, без которого «независимые» просто не выживут. Кремль вполне может спровоцировать вооруженное противостояние не только между абхазами. Вполне вероятно, что зеленый свет для воплощения своих планов получат армянские общины Абхазии и Краснодарского Края, предпосылки которого уже наблюдаются.