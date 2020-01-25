Гварамиа: Переговоры надо вести со страной-оккупантом, а не с жертвой имперской политики Кремля Дата: 25/01/2020

Автор: Вероника Аксенова

Сразу вслед за январскими событиями в Абхазии, в ходе которых был свергнут глава Абхазии и любимец Президента России Хаджимба, с уст лидеров оппозиционных партий последовали весьма смелые заявления по вопросам будущих отношений с Грузией. Суть заявлений лидера оппозиции и реального кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания, а также экс-министра иностранных дел Абхазии, ныне общественного деятеля Сергея Шамба заключается в том, что абхазской стороне пора начать прямые переговоры с Грузией.



Такая позиция абхазских политиков вызвало бурю негодований в абхазском обществе. Что же касается грузинской стороны, то комментарии и заявления как политической элиты, так и в экспертной среде сопровождались оптимистическими настроями, и выражали готовность к переговорным процессам. Такой оптимизм не разделяет независимый эксперт Гоча Гварамиа. По мнению эксперта, это очередная политическая ловушка Кремля, и строить какие-то позитивные планы не стоит.



- Господин Гварамиа, с одной стороны политики с абхазской стороны заявляют о готовности к прямым переговорам с Грузией, с другой стороны грузинские политики и эксперты не только позитивно оценивают эти заявления, но и оптимистически настроены к этим процессам. Но Вы не разделяете такого оптимизма и считаете, что эта очередная политическая ловушка Кремля. Можете вкратце пояснить Вашу такую позицию…



- Самое плохое то, что никто до конца не понимает, или не хочет понять суть значения самого процесса переговоров. С абхазской стороной понятно, она выполняет директивы Кремля и к этому вопросу мы еще вернемся. Но удивляет позиция грузинских политиков и экспертов, когда они сразу головой прыгают в водоворот не осознавая последствий. Чтобы начать переговоры нужно провести подготовительные работы, прийти к определенному соглашению по тем вопросам, о чем будем договариваться. Другими словами, прежде чем садиться за стол переговоров, следует учитывать их содержательный аспект, формирование общего подхода к переговорам, который предусматривает четкое понимание ситуации, и многое другое… Лишь после этого можно говорить о начале процесса переговоров. Самое удивительное, что, к сожалению, грузинские СМИ зачастую читателям предоставляют лишь ту часть перевода, которая как бы спровоцирует сенсацию и бурю комментариев. Никто не перевел ту часть заявлений абхазской стороны, где указываются условия прямых переговоров. Также надо учесть, что и у Грузии есть свои условия для этих переговоров…



- Что Вы хотите этим сказать?



- Для начала пройдемся по фактам… Грузинская сторона и представители оккупированной Россией Абхазии стоят на своих принципах уже более 25 лет. И эти принципы не меняются по сей день. Как и раньше, что Шамба, что Бжания четко определили условия – переговоры будут проводиться лишь между двумя равноправными субъектами Международного Права, для этого Грузия должна признать независимость Абхазии и подписать межгосударственный мирный договор о неприменении военной силы. У Грузии есть свои условия ведения переговоров касающегося вопроса деоккупации и восстановления территориальной целостности страны – территориальная целостность Грузии не обсуждается. Россия должна отозвать признание оккупированных ею территорий и вывести свои войска за пределы международно признанных границ Грузии. Получается, что точки соприкосновения для ведения политических переговоров не существует на сегодняшний день.



Есть еще один вопрос, который также немаловажен. Это возвращение беженцев, о чем представители оккупационного режима Абхазии вообще слышать не хотят.



- Как начать прямые переговоры, когда общая позиция по этим острым вопросам не согласована?



- Грузинская сторона считает, что переговоры возможны по любой теме, кроме вопроса касающегося территориальной целостности Грузии, а также безусловного и достойного возвращение беженцев в места их постоянного проживания с гарантией восстановления прав на их собственность. Эти принципы для грузинской стороны являются непоколебимыми и обязательными требованиями. По любой другой теме переговоры не то что ведутся, но уже давно осуществляются разные проекты – это вопросы образования, медицинское обслуживание, и другие. Все международные проекты с участием европейских и других международных организаций на территории Абхазии осуществляются по согласию и доброй воли Грузии.



- Вы упомянули, что заявления Шамба и Бжания являются очередной политической ловушкой Кремля… что Вы имели в виду?



Если у Кремля все-таки получится посадить Грузию и Абхазию за стол переговоров как две независимые страны, то Россия в процессе перестанет быть «стороной переговоров». Таким образом Кремль возвращает в эти процессы Абхазию как «сторону переговоров» и тем самым предает ей статус «независимой страны». Это позволит России сбросить с себя статус «страны оккупанта» и вновь обрести мантию «примирителя». В конечном итоге Россия «умоет руки» и заявит всему миру – «мы ни причем», «нас там не было», «это все проклятые империалисты» ... Если все так и произойдет, то безнаказанность Кремля в будущем мировому сообществу обернется еще более глобальными проблемами.



По сути, мы вернемся к позициям 90-х годов прошлого века. Что самое печальное - принесенные жертвы и напряженные работы стольких лет придется считать тщетными, и все придется начинать с начало.



- По-Вашему мнению, переговоры надо вести исключительно только с Россией?



Именно только с Россией, как со страной-оккупантом. Этим Грузия будет подчеркивать, что конфликт имеется только с Кремлем, а не с Абхазией, или Цхинвалським регионом, которых, разумеется, мы считаем неотъемлемой частью и оккупированными Россией территориями Грузии. Эти переговоры нужны, чтобы с помощью наших союзников и всего цивилизованного мира добиться деоккупации территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, а затем приступить к реализации второго и важного этапа - безусловного и достойного возвращения беженцев в места их постоянного проживания с гарантией восстановления прав на их собственность. Вот почему надо вести переговоры со страной-оккупантом, а не с жертвой имперской политики Кремля. Только в случае процесса деоккупации у нас есть шанс разговаривать с абхазами лицом к лицу. В противном случае, без достижения деоккупации у нас с ними прямого диалога не получится, так как в лице оккупационного режима Абхазии мы будем говорить с Россией. Есть ли смысл в этом?!...

