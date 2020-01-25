Джемал Гамахария: Если Россия осуществит свой план, абхазы погибнут Дата: 25/01/2020

Автор: «Таймер»

Абхазию охватил полный хаос. Россия проводит политику, которая вызывает постоянный хаос и разочарование среди людей. Аннексия Абхазии будет означать, что для абхазов в Абхазии больше не будет места. Если не сегодня, то завтра они осознают, что единственный путь к их выживанию – это Грузия, считает председатель Верховного совета Абхазии Джемал Гамахария. По его мнению, исключено, что процесс по ту сторону Энгури завершится. Там будет постоянный хаос, потому что Россия никогда не откажется от своего намерения аннексировать Абхазию.



Как будет в ближайший период развиваться ситуация в Абхазии, есть ли шанс начать диалог между грузинской и абхазской сторонами и будет ли пользоваться так называемый президент Абхазии доверием России – об этом Джемал Гамахария беседовал с «Таймер».



В Абхазии царит полный хаос. Так бы я оценил события там. То, что произошло в Абхазии, и не революция, и ни политическим процесс. Это хаос, который характерен для оккупированных территорий. Смена таким путем де-факто властей происходит с 20004 года. Прошло уже 15-16 лет… Это указывает на то, что Абхазия не сможет выйти из кризиса и хаоса в условиях оккупации. Это явление обусловлено и другими условиями - это политика оккупанта. Оккупант пытается аннексировать оккупированную территорию и поэтому проводит такую политику, которая вызывает постоянный хаос, разочарование среди людей, протест и в конце, по расчетам оккупантов, абхазское общество должно прийти к тому, чтобы самим отказаться от так называемой независимости.



- Как Вы смотрите на заявление Сергея Шамбы о начале диалога с грузинами?



- В любом случае, диалог - это всегда хорошо, но мы должны знать и всегда учитывать, что диалог на этом этапе, который мы рассматриваем как полномасштабное политическое урегулирование проблемы, на такой диалог абхазы не пойдут. Диалог для них означает узаконивание существующей ситуации, достижение определенного соглашения в условиях признания существующей реальности. Мы не против того, чтобы с абхазской стороной были нормальные отношения, общение между людьми, улучшение защиты прав человека и т.д. Пусть люди передвигаются по обе стороны Энгури. Конечно же, мы не против этого. Если эти темы будут обсуждаться на переговорах и абхазская сторона готова к этому, то на данном этапе это совсем неплохо. Наоборот, я поддержу это.



- Абхазская сторона на протяжении лет требовала упразднения законного (легитимного) правительства Абхазии. На фоне этого требования, как Вам видится роль Верховного Совета Абхазии?



- Как мы не признаем существующую там власть, они так же не признают власть по эту сторону Энгури. Кстати, у них есть российская агентура, эта агентура есть и по эту сторону Энгури и поддерживает эту идею, они призывают к упразднению Верховного Совета и в частности, легитимной власти Абхазии. Эта атака исходит из одного центра – из Кремля и с той стороны Энгури. Сегодняшний Сухуми и Кремль - это одно и то же. К сожалению, на данном этапе я не вижу возможности, чтобы переговоры прошли между де-факто и законными властями Абхазии. Они не идут (пойдут) на это, но я уверен в том, что и для этого придет время. Придет время, когда обе абхазские власти, де-факто и законная (легитимная), сядут за стол переговоров.



- Что дает Вам надежду сделать это заявление?



- Во-первых, исключено, что процесс по ту сторону Энгури завершится. Там будет постоянный хаос, потому что Россия никогда не откажется от своего намерения аннексировать Абхазию. А абхазы этого не хотят. Аннексия Абхазии будет означать, что для абхазов в Абхазии больше не будет места. Если не сегодня, то завтра они осознают, что единственный путь к их выживанию – это Грузия. Поэтому нам придется совместно решать вопросы, как обустроить Абхазию и как выстроить грузино-абхазские отношения в едином грузинском государстве.



Люди, которые идут во главу де-факто власти, не пользуются большим доверием у России, таким доверием, каким пользовался Рауль Хаджимба. Эти люди начнут свою деятельность после так называемых выборов с того, что будут доказывать свою преданность России. Поэтому, им будет не до Грузии и радикальных шагов в сторону Грузии не будет предпринято, но на уровне народной дипломатии могут возникнуть новые форматы.



- Заявление Сергея Шамбы было рассчитано на избирателей грузинской национальности?



- К сожалению, грузинские избиратели не играют важной роли в Абхазии, тем более сейчас. Я не исключаю, что это было рассчитано на грузинских избирателей, но я хочу сказать вам, что в Абхазии есть большое количество абхазских избирателей, которые давно смотрят в сторону Грузии. Поэтому я не исключаю, что это было рассчитано именно на этот электорат.



- Российское правительство рассматривает вопрос покупки недвижимости в Абхазии. Как вы думаете, сделает ли будущий «президент» Бжания то, чего не сделал Хаджимба?



- Исходя из заявления Бжания и его окружения, он не должен этого делать, и, если он это сделает, т.е., если захочет, его будет ждать та же участь, что и Хаджимбу. Это дилемма, перед которой стоит абхазское общество; Один вопрос - если они продадут недвижимость России и дадут ей на это право, а также второй вопрос - право на гражданство. Как у абхазов есть право быть гражданами России, Россия также потребует, чтобы россиянам было предоставлено такое же право – быть гражданами Абхазии. Если де-факто власти Абхазии пойдут на уступки этих двух позиций, этим закончится аннексия Абхазии. Это и есть одна сторона их проблемы. Выход один -Грузия. Если Россия осуществит свой план, абхазы погибнут; и Абхазию потеряют, и самих себя. Для абхазов там создана тяжелая ситуация и Россия создает это искусственно, все делает для того, чтобы абхазское общество не было единым, и в один прекрасный день проведет референдум… Но я знаю, что подавляющее большинство абхазского общества против продажи недвижимости России, так как знает, что этим закончится Абхазия и абхазский этнос.

