«Энгури ГЭС» остановится на несколько месяцев - что ждет Абхазию? Дата: 21/02/2020



«Энгури ГЭС», которая поставляет электроэнергию как грузинской, так и абхазской сторонам, в 2021 году будет остановлена на несколько месяцев. Почему останавливается «Энгури ГЭС» и как в этот период Абхазия будет снабжаться электроэнергией, об этом в интервью «Нетгазети» рассказал председатель совета директоров ООО «Энгури ГЭС» Леван Мебония.



Как мы знаем к концу февраля 2021 года, планируется реабилитация отводного тоннеля на Энгури ГЭС, которая должна завершиться в июне того же года. Каково сейчас состояние тоннеля и каковы опасности, связанные с тем, что он находится в ремонтном состоянии?



Ремонт отводного тоннеля Энгурской ГЭС предусмотрен со второй половины февраля по май 2021 года. Осмотр тоннеля был проведен в феврале 2017 года. Именно во время этого процесса были выявлены слабые места, которые нуждаются в ремонте.



Первоначальный проект предусматривал осмотр отводного тоннеля каждые пять лет, в результате чего должна была быть определена степень реабилитации. Последний ремонт отводного тоннеля был проведен в 2006 году. В результате проведенного в 2017 году осмотра были выявлены определенные места, где повышена фильтрация. А это означает, что отводной тоннель нуждается в ремонте.



Пока еще нет опасности, что отводной тоннель будет разрушен или произойдет какая-либо катастрофа. Однако ремонт необходим, чтобы уже начавшиеся процессы не развивались и не привели к непредвиденным последствиям. Кроме того, фильтрация, обнаруженная в отводном тоннеле, вызывает довольно значительные потери в плане выработки электроэнергии. Из-за фильтрации тоннеля и его шероховатости (не гладкости), Энгури ГЭС теряет около 250 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Мы надеемся, что после реабилитации этот показатель сократится как минимум вдвое.



Как известно, ГЭС прекратит работу на три месяца. Как произойдет в этот период энергоснабжение Абхазии, учитывая, что абхазская сторона полностью зависит от Энгури ГЭС?



Энергоснабжение Абхазии в этот период должно осуществляться за счет импорта. Исходя их конфигурации линий, соединяющих энергосистему Грузии с соседними странами, технически это было бы наиболее удобно за счет импорта электроэнергии из России.



Как заявила министр экономики Натия Турнава, грузинская сторона сделает все для помощи абхазам. Что планирует на этот счет грузинская сторона? Она (Грузия) будет покупать электроэнергию для Абхазии? Из какой страны?



Как мы уже отметили, исходя из особенностей сети и линий электропередач импорт электроэнергии в Абхазию технически наиболее удобен и оправдан из России. Однако закупка электроэнергии и связанные с этим вопросы не являются прерогативой и компетенцией Энгури ГЭС, поскольку Энгури ГЭС не покупает электроэнергию.



О каком количестве и стоимости электроэнергии идет речь?



В период остановки Энгури ГЭС Абхазии потребуется около 450 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Мы не можем говорить о стоимости, так как покупка электроэнергии и связанные с этим вопросы, как я уже говорил, не являются прерогативой и компетенцией Энгури ГЭС.



Сколько сегодня потребляет Абхазия? Почему в Абхазии стоит постоянный, особенно в зимний период, дефицит электроэнергии?



На сегодняшний день потребление Абхазии составляет 8,5-9 миллионов киловатт в сутки.



В зимний период в Абхазии постоянно ощущается дефицит электроэнергии. Причина этого заключается в том, что в это время в Абхазии увеличивается потребление электроэнергии, накопленные запасы воды в водохранилище Энгурской ГЭС и втекающие воды не могут компенсировать возросший спрос в зимние месяцы.



Во сколько обойдется реабилитация тоннеля и о каких источниках финансирования идет речь?



Реабилитация Энгури ГЭС (включая ремонт отводного туннеля) осуществляется финансированием Европейского банка реконструкции и развития. Реабилитация только отводного туннеля обойдется примерно в 15 миллионов долларов.



На сегодняшний день ЭнгуриГЭС это единственный проект, над которым совместно работают грузинская и абхазская стороны. Как это можно будет использовать в будущем, в частности для развития грузино-абхазских отношений?



Отношения между людьми всегда приветствуются. Если мы перенесем опыт Энгури ГЭС и в другие области, люди станут ближе (сблизятся) и фактор доверия вырастет.



Как известно, планируется развитие туристической зоны возле арочной плотины Энгури ГЭС? Можете ли вы сказать нам, на каком этапе сейчас находится этот проект и что он даст как грузинской, так и абхазской стороне?



Этот проект реализуется только на территории, контролируемой Грузией. Соответственно, абхазская сторона в этом не участвует (к этому не подключена). Впрочем, абхазы могут учесть этот опыт и осуществить данный проект на той части Энгури ГЭС, которая находится в Абхазии. В настоящее время речь идет только о территории, контролируемой Грузией.



На данном этапе проектные работы завершены. В настоящее время идут разговоры о смотровых площадках на плотине и устройстве зиплайнов.

