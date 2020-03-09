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Лицемерие абхазского иеродиакона
Дата: 09/03/2020
Автор: Мамука Путкарадзе
Ниже приведено письмо иеродиакона Грузинской Православной церкви Давида (Сарсания) и мой комментарий к антицерковной деятельности этого иеродиакона, ставшего воистину образцом лицемерия. Этот человек сумел за эти годы сменить три маски и три раза сменить фамилию. Не нам судить о его качествах как христианина, но носить сан священнослужителя и тем более монаха он, конечно же, недостоин.
Почему автор делает такое смелое заявление, станет после прочтения письма иеродиакона Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Илие II, будучи еще семинаристом Московской духовной семинарии и последующей его деятельности, направленной на нарушение единства Церкви Христовой .
«Благословите, Ваше Святейшество,
Сложная ситуация, в которой оказался я и мой народ, побудила обратиться к Вашему Святейшеству с письмом. Уже не один год народ Абхазии переживает тяжелый духовный и материальный кризис. При таком положении каждый человек вынужден заботиться только о себе и тем самым обособляется, чтобы выжить. Духовная жизнь для них перестает существовать, есть только одна цель, сделать все, чтобы не умереть от голода. Такое страшное психологическое состояние охватило большую часть населения Абхазии. В такой атмосфере люди становятся духовно больными. Последствия экономической блокады прежде всего сказываются на них, а не на тех, кто привел в такое положение весь народ. Люди мучаются, но не за Христа.
Эта ситуация способствует накалу ненависти к грузинам. На такое отношение их подстрекает особая группа лиц. Вероятно и в Грузии подобное испытывают к абхазам. Политики не могут решать до конца свои проблемы и в это время страдает народ. В Абхазии криминальная ситуация, которую невозможно пресечь, каждый день погибают люди. Никто не может удержат людей от грабежей и насилия. У них нет сил противостоять этому злу.
Особенно трудно верующим, лишившимся пастырского и архипастырского окормления. Они не имеют возможности нести полноценную духовную жизнь. Каждый из них жаждет исповеди, причащения и надежды на христианское погребение. Те, кто “возглавили” сегодня Сухумскую епархию, являются духовными преступниками, калечащими и без того израненные души. Эти “пастыри”, возможно, и думают, что служат и помогают пастве, однако, последствия выходят от этого страшные, потому что они действуют самовольно. Прикрывясь отсутствием общения и благословения Грузинской Православной церкви, а на самом деле не желая входить в контакт с нею, они по собственному усмотрению вступают в контакт с теми, кто не имеет канонического права окормления Абхазии. Уклоняясь от проблемы взаимоотношений абхазов и грузин, “пастыри” пытаются воплотить свои иллюзии о независимости Абхазской церкви без участия Грузинской Православной церкви или создания Абхазо-Адыгской епархии Русской Православной церкви. Конечно, нести веру Христову каждому народу - долг православных христиан. Но необходимо понимать, что раздирание уже существующей Церкви является святотатством. Они спекулируют тем, что абхазы были лишены проповеди на родном языке. Возможно это правда. Но являясь служителем Христа, они должны были сами жертвовать собой для просвещения народа, а не ввязываться в политические интриги. Истина-не ложь, и рано или поздно эти люди ответят перед Церковью за свои раскольнические действия.
В связи с таким положением народа и православной паствы в Абхазии я осмеливаюсь просить Вас, Ваше Святейшество, обратиться к своим чадам Сухумской епархии. Вы являетесь авторитетом в грузинском народе, Вам доверяют, поэтому снисхождение к Абхазии поймут все. Политикам трудно найти язык взаимопонимания. Видимо они пока бессильны, хотя и пытаются о чем то спорить. Так пусть же Церковь проявит себя и подаст приме. Поэтому прошу Вас, Ваше Святейшество, обратитесь к народу Абхазии как отец. Его долго обманывали и обманывают, так пусть же он услышит голос отца и слова утешения. Из-за амбициозных “пастырей”, проповедующих ненависть и нетерпимость, наш народ не может еще придти к покаянию и нам нужен пример. Покажите, что в Грузии существует здравомыслие. Если об этом скажет Церковь, то не будет сомнения в искренности самих слов. Большего авторитета и не должно быть. Только церковь может своим голосом умиротворить страждущих абхазов и грузин.
После того как я побывал в Грузии, меня стали обливать грязью, называть предателем Родины. Помню, как Вы говорили об этих испытаниях. Я принимаю их во славу Господа. Я сделал шаг, теперь нужно двигаться дальше. Необходима опора. Никто, кроме нас, абхазов и грузин, не понимает нашей трагедии, нашего горя. Дело примирения-в наших руках. Давайте же во имя Господа стараться это делать. “Пастыри”, о которых уже было сказано выше, призывают меня к покаянию. За что? За то, что я не хочу войны и смерти людей. Они ратуют за разрыв евхаристического общения с Грузинской Православной церковью, а я пытаюсь говорить о единстве нашей Церкви. Обезумев до такого состояния они вредят духовному здоровью людей и прикрываясь интересами народа проводят свою преступную и амбициозную политику. В виду этого положения так необходимо Ваше открытое обращение. Скажите им слово, от которого они не смогут отвернуться, помогите моим единоплеменникам встать на истинный путь. Они должны поверить Церкви.
Ваше Святейшество, приношу извинения за горячность моего письма. Прошу Вас поступить по Вашему усмотрению, как Вы решите, так пусть и будет. Вы все испрашиваете у Господа. Он откроет Вам Свою волю. Прошу прощения.
Ваш недостойный сын
Руслан Сарсания.
Сергиев-Посад,
1995 год
За последние годы, никому неизвестный деревенский мальчик из Абхазии парень Руслан Сарсания, или Рустик (с латинского переводится именно как деревенский), сумел перевоплотиться несколько раз. Он оказался воистину магистром физического, а еще лучше духовного перевоплощения.
В этой очень короткой статье автор постарается сорвать маску с этого лицемера.
Поступив в московскую духовную семинарию уже с фамилией САРСАНАА по благословению и рекомендации раскольного от Грузинской Православной церкви Висариона Пилия, который после своего раскола тоже срочно перевоплотился с непонятной целью в Аплиаа и провозгласил себя „управляющим Сухумо-Абхазской епархии“. Но этот не в меру хитрый для верующего парень с очень большими амбициями прекрасно понимал, что участвуя в расколе, он не сможет достигнуть большой церковной карьеры, вступил в общение с Грузинским Католикосом-Патриархом. Понимая, что необходимо вжиться в роль до конца, он даже поехал в Тбилиси с автором этой статьи, вернул себе настоящую фамилию, и даже принял грузинское гражданство. Из вышеприведенного письма Святейшему и Блаженнейшему Католикосу-Патриарху Илие II ясно видно, как он якобы искренне осуждает раскол в Абхазии…но на самом деле деревенский парень Рустик замыслил не искоренить раскол, а получить каноническое рукоположение, может быть даже архиерейскую хиротонию, и, получив только сан иеродиакона, остался очень этим недоволен и вышел из послушания священноначалию Грузинской Православной церкви. В одном из своих многочисленных интервью он прямо сказал, что внедрился в Грузинскую Православную церковь, войдя в доверие к человеку, очень приближенному к грузинскому Католикосу-Патриарху.
Я абсолютно согласен с нижеприведенными строками из письма студента 4-го курса Московской духовной семинарии, еще почти деревенского, но уже очень коварного Рустика-Давида Сарсания-Сарсанаа и снова Сарсания: “пастыри”, уклоняясь от проблемы взаимоотношений абхазов и грузин, “пастыри” пытаются воплотить свои иллюзии о независимости Абхазской церкви без участия Грузинской Православной церкви ли создания Абхазо-Адыгской епархии. Конечно, нести веру Христову каждому народу - долг православных христиан. Но необходимо понимать, что раздирание уже существующей Церкви является святотатством”.
Вот еще одна цитата из письма Католикосу-Патриарху всея Грузии: “раздирание уже существующей Церкви является святотатством”.
Оба раскола в Абхазии являются продуктом великоимперской амбиции Русской Православной церкви, пытающейся быть медиатором всех церковных проблем на постсоветском пространстве, которые и сама же провоцирует и создаёт.
Очень жаль, что этот человек, имея шанс быть членом Единой Соборной Апостолькой Церкви в лице Грузинской Православной Церкви предпочел погубить свою душу святотатством, раздирая Единство Церкви Христовой. Но Господь Бог наделил человека правом свободного выбора, поэтому простой деревенский парень Рустик Сарсания сам выбрал свой путь.
Абхазский раскол своеобразный раскол от раскола. Если бы, изначально они не получили бы поддержки у высших иерархов Русской Православной церкви, якобы заботящейся об абхазской пастве, никаких расколов в Абхазии не было бы.
Одним из оружием против Грузинской Православной церкви и была подготовка кадров для так называемой Сухумо-Абхазской епархии, которая должна была отторгнуть Абхазию от Грузии как церковную единицу. Но планы „учителей“ из Отдела внешних церковных связей были разрушены „учениками“. В надежде „восстановить“ никогда не существующую „Абхазскую Православную церковь“свой взор обратила к Константинополю. Но, ни Москва, ни Константинополь не являются третейскими судьями и просто так объявлять какую-то епархию другой Поместной Церкви автокефальной никто не имеет права, иначе в самой Единой Апостольской Церкви произойдет раскол. Русская Православная церковь не имеет ни морального, ни тем более канонического права быть посредником, ни медиатором во внутренних конфликтах Грузинской Православной, исходя из исторически церковных не очень сестринских взаимоотношений Русской и Грузинской Православный церквей.
Это не русофобия, и не предвзятое отношение к Русской Православной церкви, но именно из за непродуманных шагов ее иерархов и раздирается единство Православной Церкви а Абхазии. Прискорбно, что в РПЦ этого не признают и до сих пор высказывают желание быть медиатором и посредником в этом конфликте, который дело сугубо внутреннего разбирательства Грузинской Православной церкви.
Мне очень жаль абхазских раскольников, потому что предавать Христа сегодня более ужасное преступление, чем преступление Иуды. Они хоть считают себя учениками Христа, но раздирают на части Его Церковь, и делают это при ярком свете Евангелия, которого во времена Иуды еще не было.
P.S. Будучи студентом третьего курса Московской духовной семинарии, по благословлению Священноначалия Русской Православной Церкви был направлен в 1997 году с ознакомительной поездкой на три недели в Грузию. Обучаясь на втором курсе Московской духовной академии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго был пострижен в монашество в лоне Грузинской Православной Церкви 23 апреля 2000 года в Сионском Кафедральном Соборе, епископом Сагареджейским и Гурджаанским Андреем (Гвазава). В сан иеродиакона рукоположен 14 мая 2000 года Католикосом-Патриархом Илией II.
2004 году публично заявил о том, что «абхазы единогласно должны сказать всему православному миру то, что пребывание в духовной зависимости от грузинской иерархии для них неприемлемо».
В 2006 году Синодом Грузинской Православной Церкви был обвинён в антицерковной деятельности. Поводом послужили публикации в СМИ, о том, что после войны 1992—1993 годов «развитие православия в Абхазии невозможно в лоне Грузинской Православной Церкви».
Обращался с письмом к Католикосу — Патриарху всея Грузии Илие ІІ об отчислении за штат из клира ГПЦ с правом перехода в юрисдикцию Московского Патриархата РПЦ, на что ему был дан официальный отказ с резолюцией Патриарха.
Через месяц после получения личного отказа Предстоятеля ГПЦ, в Грузинскую патриархию поступает аналогичная просьба об отчислении за штат иеродиакона Давида (Сарсания) с правом перехода в РПЦ уже от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Иеродиакон Давид был одним из организаторов так называемого собрания верующих Абхазии, которое провозгласило о создании «Анакопийской митрополии, далее он становится секретарем Совета «митрополии» и с октября 2013 года является наместником монастыря Симона-Кананита в Новом Афоне.