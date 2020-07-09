Лечение в Грузии: кто и почему мешает доброму делу вне политики Дата: 09/07/2020

Автор: Кристина Авидзба, AccentNews.com

Самое ценное у человека – это жизнь, самое ценное в жизни — здоровье... Это известное древнее изречение осознает и понимает каждый на планете Земля. Однако в XXI веке, когда человечество развивается и прогрессирует семимильными шагами, эти разумные слова, увы, часто забываются.



Размышлять на эту тему вынуждает ситуация, которая на протяжении двух десятилетий складывается в сфере медицины Абхазии. Вернее в сфере оказания медицинской помощи.



В первые годы после окончания войны, живя в блокаде, жители Абхазии были вынуждены довольствоваться тем малым, что могло дать государство. А оно давало немного, и не дождавшись своевременной помощи, в республике умирало много людей.



Прошло время, жизнь изменилась, появился доступ к медучреждениям России. О другом и мечтать не приходилось — ведь наличие абхазского паспорта давало возможность на поездки только в соседнее российское государство. При этом и сегодня, если семейный бюджет не позволяет такую роскошь, люди остаются в республике и сдаются на милость местных докторов. Есть еще госпрограмма, по которой медпомощь можно получить в российских клиниках бесплатно, но это очень долгое дело, в итоге получается все равно затратно, а в последние годы из-за долгов Абхазии перед этими клиниками – уже и невозможно.



В начале 2000-х годов по республике пошли разговоры о людях, которые ездили на лечение за Ингур. Сначала речь шла о единицах, но со временем их становилось все больше. И если поначалу люди тщательно скрывали свои поездки в Грузию, то теперь это делают вполне открыто, обращаясь в различные госструктуры для получения направления, пропуска и еще ряда важных документов.



Сейчас, в период мировой коронавирусной пандемии, из-за жесткого карантина и заградительных мер, жители Абхазии в своем большинстве опять остались без выбора. Но, несмотря на закрытые границы, лазейка для тех, кому медицинская помощь необходима, все же есть, просто о ней мало кто знает. По сей день на территории Абхазии есть медучреждение, через которое люди могут попасть на сопредельную территорию Грузии безо всяких направлений и пропусков. Спецавтомобиль этого лечебного заведения в любое время суток может беспрепятственно пересечь границу и забрать из Абхазии пациента. И все это - на бесплатной основе...



Единственное препятствие, которое может возникнуть у больного или его сопровождающих, исходит от российских пограничников, которые располагаются на каждом пункте пропуска в Гальском районе. В случае если пациент, несмотря на все их завуалированные угрозы и уговоры, не передумал ехать в Грузию, по приезду обратно его ждет масса самых разных злоключений. Первые проблемы возникнут при переходе российско-абхазской границы. У гражданина могут неожиданно возникнуть «несоответствия в паспорте», вплоть до того, что пограничная служба Российской Федерации запретит ему въезд на территорию. Кроме того, у жителя Абхазии, обратившегося за помощью к грузинским медикам, начинают требовать какие-то дополнительные справки, которые, в свою очередь, необходимо подтвердить новыми справками, и так - до бесконечности. А еще «неожиданно» начинает задерживаться выплата пенсий, пособий и еще много чего. И опять-таки все это - с подачи российских структур, которых на территории Абхазии великое множество...



Но самая главная проблема тех, кто раздумывает над возможностью получить современное лечение в Грузии - миф о принудительном вступлении в гражданство Грузии. В Абхазии людей упорно убеждают в том, что бесплатно грузины лечат только принявших грузинское гражданство, якобы не гражданам грузинского государства лечение обойдется в кругленькую сумму...



«Бесплатный сыр только в мышеловке, ты ведь это знаешь. Чтобы бесплатно лечиться в Грузии, тебе придется принять грузинское гражданство или заплатить большие деньги», - заявляли нашей собеседнице Наире (имя изменено), которая много лет назад решила ехать на операцию в Тбилиси.



«В том, что это якобы обязательное требование, у нас убеждают всех. А еще говорят, что там вводят какие-то вакцины, чтобы человек через какое-то время умер дома», - продолжает свой рассказ Наира.



По словам женщины, решение ехать в Грузию она приняла после того, как в ряде Краснодарских клиник ей назвали сумму за лечение в размере 80-100 тысяч, а абхазские медики не могли даже поставить диагноз. «Это непосильные для моей семьи деньги и другого выхода у меня не оставалось», - рассказала женщина. Ни о каком грузинском гражданстве с ней в Грузии никто не говорил. Обследование, а затем и сложную операцию ей провели бесплатно. «Все эти разговоры ведут специально, чтобы человек испугался и не поехал лечиться в Грузию. И знаете, у нас много людей верит в это и не едут. Я много таких людей знаю», - говорит Наира.



Тот факт, что никакого вступления в гражданство Грузии никто ни у кого не требует и никогда не требовал, подтверждают и в Аппарате государственного министра по примирению и гражданского равенства Грузии:



«Эта информация является абсолютным абсурдом и не соответствует действительности. В течение года из Абхазии на лечение приезжают в среднем 1000-1200 пациентов и ни один из них не сможет назвать ни одного факта, чтобы кто-либо у кого-либо потребовал деньги или взять грузинский паспорт. В течение 9 лет действия этой Реферальной программы было лишь до 10 случаев вступления в гражданство Грузии, и все они — на основании личных просьб самих пациентов».



Пациенты из Абхазии продолжают ездить на лечение по сей день, однако, по информации министерства здравоохранения «Легитимного правительства Абхазии» (как его называют в Грузии), на фоне эпидемии коронавируса поток несколько уменьшился: прибывшие сначала проходят двухнедельный обязательный карантин, а затем начинается лечение по плану.



Сама реферальная программа для жителей Абхазии неизменна — несмотря на пандемию, вызвавшую сложности в финансовой и медицинской сферах по всему миру, в том числе и в Грузии, абсолютно все медицинские услуги, которые грузинское государство предлагало жителям Абхазии, остаются в силе и все они по-прежнему бесплатны.



Кроме того, в Грузии осуществляются различные частные инициативы, действуют частные фонды помощи пациентам из Абхазии и сопровождающим их лицам. Среди них - «Фонд инока Андриа» , действующий уже несколько лет за счет частных пожертвований. Вряд ли кто в Абхазии знает, что этому доброму делу в прошлом году помог и популярный во всем мире турецкий актер Чаатай Улусой, побывавший с благотворительным визитом в Тбилиси..



Когда жизнь близкого и родного человека под угрозой, политика, распри и обиды отходят на второй план. Надо сделать все, что в силах для спасения жизни и здоровья. И каждый человек волен самостоятельно решать, где и у кого лечиться. Тут важно не место, а квалификация врача и современность оборудования. Ведь на кону – жизнь человека, которую необходимо спасти любой ценой. Жаль, что об этом политики вспоминают лишь тогда, когда болезнь стучится в двери их домов...