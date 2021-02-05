«Прививаться мы хотим, но не чем попало!» Дата: 05/02/2021

Автор: Астанда Бганба, ИА "Акцент"

Коронавирус продолжает свое шествие по планете. В некоторых странах уже заговорили о третьей волне пандемии Covid-19, штамм которого видоизменился, мутировал и стал распространяться в разы быстрее предыдущего. И пока одни государства пытаются справиться с новыми проявлениями опасного заболевания, Абхазия в весьма затяжном режиме все еще борется с первой волной пандемии. Ситуация близка к катастрофической, так как больницы переполнены, лекарств, как и медиков, не хватает, а вакцина, способная победить коронавирус, в республике появится нескоро.



За время пандемии на борьбу с Ковидом было потрачено более 400 миллионов рублей. Из них 257 миллионов были выделены из абхазской казны, а остальные средства - помощь, которую республике оказывали различные организации.



Согласно официальной статистике, общее число выявленных заболевших в Абхазии составляет 11 355 человек. Из них 17 случаев завершились летально. В сутки тестируется порядка 500 жителей республики, и если судить по данным СЭС, процент заболевших все время меняется.



Как оказалось, в Абхазии ведется и негласная статистика. Данные самостоятельно собирают абхазские врачи, и согласно этим цифрам, бессимптомно коронавирусной инфекцией переболело уже более 100 тысяч человек, т.е. почти половина населения республики.



«Говорить детально о том, кто, когда и где болел, мы не готовы. Но на основании анализа ситуации можно говорить, что коронавирусом уже переболело более 100 тысяч наших граждан. Просто они не обращались за медицинской помощью, так как никаких симптомов заболевания у них не было. А некоторые вообще не знают, что уже болели Ковидом. Мы произвели несложные подсчеты, проанализировали схему распространения инфекции и пришли к таким, в общем-то, весьма условным данным, которые, кстати, базируются на стандартах, введенных Всемирной организацией здравоохранения», - рассказал наш собеседник, врач Георгий.



В то время как во всем мире развернулась программа массовой вакцинации, чтобы обуздать коронавирус, население Абхазии игнорирует введенные карантинные меры и старается жить как во времена до начала пандемии. Но, собственно говоря, какой выбор у них есть? Мер наказания за несоблюдение элементарных правил защиты, за нарушение режима работы объектов питания и массового посещения людей в республике нет. Штрафовать население и организации, нарушающие запретительные меры, государство не желает, и это, по мнению врачей, приводит лишь к еще большему всплеску заболевания.



Но, несмотря на все усилия медиков, санитарных служб и государства в целом, в Абхазии все еще нет четкого понимания того, а что же делать дальше?



На данный момент единственный способ остановить пандемию коронавируса, и спасти жизни людей — это вакцинация. Это понимание у жителей Абхазии есть. Вот только разного рода информации на эту тему море, и порой разобраться в ее достоверности очень непросто.



Все понимают, что вакцина подготавливает организм к борьбе с возбудителем той или иной инфекции и заставляет нашу иммунную систему, во-первых, распознать вторгнувшегося врага, а, во-вторых, произвести антитела, чтобы научиться с ним бороться. Понятно, что от самой прививки заболеть нельзя. Провакцинировавшись, каждый человек приобретает иммунитет к болезни. Именно поэтому вакцины являются столь мощным способом в борьбе с различными заболеваниями: они не лечат болезнь, а предотвращают ее развитие. Но какую вакцину выбрать, а главное – как ее получить жителям Абхазии, если на самые лучшие из них в очередь выстроились уже десятки ведущих стран мира?



«Я всегда была противницей прививок, никогда не прививалась сама и не прививала своих детей. Но коронавирус заставил меня не только изменить правила жизни, но и отношение к прививкам. Если в Абхазии появится вакцина, я буду делать прививку и заставлю привиться всех моих родных и близких. Это единственное спасение от страшного, убивающего вируса», - говорит наша собеседница Маргарита.



Ей вторит и другой наш собеседник Виктор, который еще в начале пандемии коронавируса был одним из ярых противников любой вакцинации. «Я не думал, что коронавирус действительно такая опасная болезнь и если честно, был уверен, что истории о тысячах смертей в Китае и Италии - это растиражированная ложь, которую оплачивали фармацевтические компании. Думал, это этакая попытка заработать миллионы на страхе людей. Но когда Ковид добрался до Абхазии и стали умирать люди, которых знал лично, я понял, что ошибался. А потом я сам заболел и еле выжил. Спасибо врачам. Сожалею, что убеждал многих не верить в коронавирус и в вакцину от него. Вакцинироваться обязательно надо, так как это единственная возможность не заболеть этой страшной болезнью», - считает Виктор.



На данный момент существует несколько вакцин от коронавируса. Согласно данным на январь 2021 года, всеми высокоавторитетными регуляторами утверждены три противоковидные вакцины: Pfizer-BioNtech, Moderna и AstraZeneca. В списке есть еще китайская и российская вакцины - CoronaVac и Спутник-V. Однако одобрения всех основных мировых регуляторов они пока не получили. Российская «Спутник-V», например, до сих пор не одобрена для массового использования ни Всемирной организацией здравоохранения, ни главным регулятором Евросоюза (хотя согласно результатам испытаний поздней стадии, опубликованным на днях авторитетным изданием «The Lancet», «Sputnik V» обеспечивает около 92% защиты от Covid-19, доказав свою не только эффективность, но и безопасность»), а потому помимо России, используется пока лишь в ряде других мест, включая Аргентину, территорию Палестины, Венесуэлу, Венгрию, ОАЭ и Иран.



Перед одобрением любая вакцина проходит несколько этапов испытаний. Сначала действие препарата проверяют на животных, чтобы понять, может ли он сформировать иммунитет против конкретного вируса, и не опасен ли для организма. Затем вакцину вводят небольшой группе людей, чтобы оценить, как ее переносит человек, и выверить дозировку. После этого проходит массовое тестирование, по результатам которого принимается решение об одобрении.



У некоторых людей вызывает сомнение беспрецедентная скорость, с которой были разработаны антиковидные вакцины. Действительно, обычно у ученых уходят годы на разработку новых вакцин, однако в условиях пандемии коронавируса и при активном сотрудничестве ученых разных стран под эгидой ВОЗ это стало возможно в значительно более сжатые сроки.



Во всем мире идет жесткая полемика на тему необходимости вакцинации. Ученые и медики говорят о том, что для выработки общественного иммунитета необходима вакцинация как минимум, 60% населения.



Пока вакцинация против Covid-19 не является обязательной ни в одной стране мира и Абхазия не исключение. Население республики не против самой вакцинации, главный вопрос – какой вакциной их планируют прививать. Особого доверия к российскому «Спутник-V», который по некоторым данным, в ближайшее время будет завезен в Абхазию, жители республики не проявляют. Большая часть наших респондентов отдает предпочтение «Pfizer-BioNtech», так как эта компания давно зарекомендовала себя только с положительной стороны.



«Pfizer известная компания и я буду прививаться только их вакциной. Понятно, что российскую вакцину активно пиарят, вон даже Путин и его дочки вакцинировались. Только этого никто не видел и не знает, чем именно они прививались, и прививались ли вообще. Я вообще не понимаю, почему нас - жителей Абхазии пытаются заставить привиться российской вакциной! Подумаешь, российские чиновники привились, и что, мы тоже им должны подражать?! Бред какой-то, честное слово!», - высказал возмущение наш собеседник Григорий. Мужчина уверен, что сделать прививку от коронавируса - это не просто необходимость, а обязанность каждого жителя Абхазии, ведь «иначе болезнь не уйдет и дальше будет забирать наших родных».



«Я надеюсь, наше государство учтет пожелание населения и завезет в Абхазию качественную вакцину, самую лучшую. Понимаю, что средств на хорошую вакцину у нас нет, но это не значит, что надо привить своих граждан бесплатной российской вакциной! А может, они опыты на нас будут проводить, чтобы завершить свои исследования?! Об этом надо думать. Прививаться мы хотим, но не чем попало», - говорит наша собеседница Марина.



Так что споров на тему необходимости вакцинации в Абхазии нет. За иммунизацию выступает практически все абхазское общество. Вопрос лишь в выборе вакцины, которая однозначно является самым эффективным средством для избежания распространения коронавирусной инфекции.