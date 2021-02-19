Абхазский участок железной дороги: в каком случае Тбилиси может дать согласие? Дата: 19/02/2021

Автор: ИА "Акцент"

Если до сих пор на уровне публичной риторики Ереван был своего рода лоббистом восстановления абхазского участка грузинской железной дороги, то после второй Карабахской войны активизировалась абхазская сторона: несколько дней назад абхазский «парламент» обратился в Государственную Думу России с заявлением, согласно которому Абхазия «готова на равноправной основе участвовать в проекте открытия железной дороги между Россией и Арменией через территорию Абхазии».



Автор этой инициативы - «депутат» Астамур Логуа уже более месяца в различных СМИ озвучивает идею реанимации абхазского транзита. В этом направлении он стал активным после достигнутой договоренности между Москвой, Ереваном и Баку о разблокировке региональных коммуникаций после второй Карабахской войны.



«Я надеюсь, что в результате усилий всех тех стран региона, которые в настоящее время вовлечены в урегулирование отношений, в открытии всех этих транспортных коммуникаций, Абхазия попадет в этот проект. Если мы хотим развивать наше независимое государство, мы должны быть вовлечены во все процессы и проекты, особенно в проекты регионального уровня. Абхазия не должна оставаться депо-страной, страной тупиком, и для этого мы должны сделать все со своей стороны», - заявляет Лолуа и обращается к Тбилиси - «если умеет считать, пусть посчитает сколько потеряет из-за неучастия в этих региональных процессах».



Депутат парламента девятого созыва и бывший член комитета по международным отношениям Дмитрий Цкитишвили вспоминает, что инициатива по восстановлению абхазской железной дороги, как части мирной политики, принадлежала еще в 2000 году тогдашнему послу Европейского Союза. В 2005-2006 годах между железными дорогами Грузии и России был подписан протокол, в котором также участвовала так называемая «абхазская железная дорога», что по данным Цкитишвили (в настоящее время занимает должность секретаря грузино-российской экономической комиссии, как представитель МИД Грузии), вызвало обеспокоенность у властей Грузии, и правительство Грузии приостановило процесс и никакого официального соглашения между сторонами достигнуто не было.



«За инициативой специального представителя Евросоюза в 2006-2007 годах последовали расхождения во мнениях как в Грузии, так и в регионах. Насколько я помню, основными противниками идеи, хотя и по разным причинам, были тогда официальные лица Азербайджана и представители де-факто властей Абхазии. Абхазы заявляли, что это могло бы стать возможностью для властей Грузии получить влияние на территории Абхазии. Азербайджан рассматривал это как один из возможных способов поставок военных грузов в Армению и для них это было связано с вопросом национальной безопасности. И в Грузии позиции были неоднозначными, и в конечном итоге она отказалась от этого проекта».



Что касается периода после 2012 года, то по этому вопросу Цкитишвили не может вспомнить серьезных обсуждений по данной теме.



«Могу честно сказать, что по этому вопросу не было обсуждений ни в комитете парламента, ни среди большинства. Серьезного обсуждения не припомню. Если какой-либо политический деятель затрагивал этот вопрос на какой-нибудь встрече во время своего визита в Армению, как об этом распространяется в СМИ, но поскольку у меня нет подобной информации, то естественно, об этом я ничего не могу сказать».



Что изменилось?



Цкитишвили считает, что в следствие изменения конфигураций сил на Кавказе, вопрос восстановления абхазского участка железной дороги может вновь стать актуальным для России для того, чтобы восстановить железнодорожное сообщение с Арменией. Однако могут быть и другие причины:



«Что касается абхазской стороны, думаю, в позиции де-факто властей особенно доминируют позиции России, россияне неоднократно заявляли, в том числе и публично, что для них это вопрос стратегической важности. А то, что в стратегических интересах России, особенно важно для Грузии, поскольку это может представлять угрозу уже национальным и стратегическим интересам Грузии. Если широко взглянуть на этот вопрос, то Грузинская железная дорога была построена как Кавказская железная дорога, и в идее, восстановление ее обширной региональной функции, возможно в будущем действительно будет интересной, в том числе с точки зрения установления железнодорожного сообщения с Европой, но это процесс несет в себе значительные риски: будет ли защищен принцип непризнания (если вы подписываете документ с абхазской стороной, железная дорога Грузии является государственной компанией и это может придать некоторую легитимность абхазской стороне); также риском является и усиление интересов России в регионе, поскольку в основном следует ожидать, что по этому отрезку будет двигаться российский состав; как будет осуществляться мониторинг по военным грузам и так далее. Очень много спорных вопросов, о многом надо поразмыслить и именно поэтому нельзя принимать такое решение скоропалительно. А размышления по вопросу, в особенности в академической сфере, естественно, могут быть интересными».



В каком случае Тбилиси может дать согласие



На мой взгляд, эта идея может быть поддержана Грузией только в одном случае – если это произойдет на основании международного соглашения, где одним из главных условий будет то, что проект станет составляющей частью дорожной карты деоккупации Грузии – сказал Цкитишвили и добавил, «если мы говорим о долгосрочной мирной политике, это для Грузии может стать даже очень благоприятным. В других случаях риски высоки».



В качестве примера он приводит опыт балканских стран:



«Как вы знаете, в конце 1990-х годов на Балканах было крайне сложное положение: было много противостояний, много кровопролития, были значительные внутренние проблемы с точки зрения демократических вызовов. В то время Евросоюз предложил балканским странам своего рода «дорожную карту» - был основан энергетический союз, что постепенно балканские страны преобразовало в процесс сотрудничества и вступлением в Евросоюз. В конечном счете балканские страны эффективно использовали этот процесс, а позже стали членами Евросоюза. Таким образом, если вопрос железной дороги будет частью международного диалога, в который будут вовлечены Организация Объединенных Наций, Европейский Союз, то вполне возможно экономический/инфраструктурный проект использовать в качестве основы для построения будущего мира. Международные формулы разрешения конфликта таковы, что при установлении экономических связей можно добиться мира, примирить расколотое общество. Условно, если абхазский участок грузинской железной дороги начнет функционировать, грузины и абхазы будут работать вместе и так далее, но, повторяю, для того, чтобы все риски были застрахованы, это должно быть подкреплено международными решениями».



Цкитишвили также отмечает, что это очень сложный процесс, и будет правильно, если на данном этапе власти Грузии воздержатся:



«Я на месте властей Грузии воздержался бы на данном этапе. Сказал бы, что «на этом этапе Грузия не готова обсуждать подобный проект и что рассмотрение подобного проекта возможно только в рамках широкого пакета, который станет путем к деоккупации и восстановлению инфраструктуры на территории Абхазии». Естественно, Грузия для восстановления инфраструктуры в Абхазии средства должна собрать на своей территории, но это должно быть использовано в интересах Грузии; если беженцы вернутся, защита их прав будет обеспечена и так далее. Здесь слишком много тем и, если вопрос будет представлен комплексно, можно будет серьезно поговорить о нем, однако на данном этапе я считаю это нереалистичным».



Что касается давления со стороны России, то Цкитишвили считает, что Кремль уже использовал все механизмы давления:



«Думаю, у России все механизмы влияние уже задействованы. Не конкретно для решения этого вопроса, а в целом. У нас протекает живой процесс оккупации и это самый мощный инструмент влияния, который Россия использует против Грузии на протяжении многих лет.

Я думаю, что власти, общество должны ответить на этот вопрос не эмоционально - «Мы не хотим!», а рационально – все вопросы можно обсуждать, если это исходит из грузинского интереса (если это в интересах Грузии). Но то, что просто кто-то сегодня снова захотел осуществить этот проект, для властей Грузии это не должно стать основанием для важных политических решений.

