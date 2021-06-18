DRI: Абхазское село Аибга перешло под юрисдикцию России Дата: 18/06/2021







Неправительственная организация «Институт исследований демократии» [DRI] публикует информацию об осуществлении со стороны России аннексии села Аибга [абхазское наименование Аибӷа] Гагрского района. По информации организации, в селе назначен подотчетный России губернатор.



«В мае 2021 года Российская Федерация после фактической аннексии села Аибга, которое является частью оккупированной Абхазии, на этот раз оформила [аннексию] официально. Территория обозначена как часть Адлерского района Краснодарского края, а именно, как одно из сел общины Нижняя Шиловка.



По данным Института изучения демократии, управление селом Аибга передано под управление губернатора Краснодарского края России, «таким образом, можно сказать, что территория Абхазии была оформлена как часть входящая в состав России».



Согласно DRI, впервые Россия озвучила желание аннексировать Аибга в 2001 году, тогда пост де-факто президента занимал Владислав Ардзинба. Так как в то время Россия еще не признала независимость Абхазии, ей пришлось бы обсуждать этот вопрос с грузинской стороной, поэтому решение этого вопроса было приостановлено:



Радикальным образом ситуация изменилась в 2008 году, когда Россия признала Абхазию и потребовала делимитации и демаркации «государственной границы» с Абхазией. Подготовка информационной почвы началась весной 2010 года. Российская сторона активизировала публикацию научных статей, монографий и проводила конференции в Сухуми, где согласно «исследованиям» село Аибга является частью Краснодарского края».



В ответ и для предотвращения возможной аннексии 21 мая 2010 года де-факто парламент принял «Закон о Государственной границе Республики Абхазия», в котором говорится, что «государственная граница между Абхазией и Российской Федерацией проходит по границам, признанным в СССР».



Таким образом, село Аибга осталось в составе Абхазии. В 2010 году абхазы категорически отвергли предложение России уступить село, хотя Россия возобновила этот процесс во время зимних Олимпийских игр 2014 года. Абхазии предлагали провести часть соревнований в Айбга, привлечь село к спортивным мероприятиям, но абхазская сторона отклонила это предложение.



Фактическая аннексия Российской Федерацией произошла после окончания зимних Олимпийских игр 2014 года. Назначение губернатора в мае 2021 года подтверждает этот факт. Аннексии села способствовали два фактора. Первым фактором была бедность местного населения и отсутствие инфраструктуры в селе. Абхазия не могла решить эти проблемы имея скудный и зависимый от России бюджет.



К 2019 году обе из существующих в селе школ перестали функционировать, не было медпункта, возникли проблемы с электроснабжением. В результате схода лавин дороги стали настолько плохими, что добраться до низин стало практически невозможно. Во-вторых, большинство населения села этнические русские. Это обстоятельство Россия успешно использовала для фактического и юридического присоединения села.



В начале 2020 года местные жители обратились к губернатору Краснодарского края РФ и «попросили помощи» в улучшении невыносимых условий. Абхазы предполагают, что обращение было организовано Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. За «призывом народа» последовали незамедлительные действия со стороны России, так что разрешения у абхазов никто не спрашивал. Россияне решили проблему с электричеством и транспортной логистикой в ​​селе, построили летом новую дорогу на средства мэрии Сочи, построили новый мост и соединили село напрямую с рекой Псоу. В село начали активно отправлять медицинские бригады и гуманитарную помощь, а также нанимать на работу мужчин из села в Адлер и Сочи.



В августе 2020 года в ответ на вышеупомянутые процессы абхазская сторона открыла пограничный пункт пропуска на недавно построенном мосту, соединяющем реку Псоу. Открытие пункта пропуска вызвало протест жителей села. Местное население заявило делегации де-факто парламента, что они хотят, чтобы село Аибга вошло в состав Российской Федерации.



Во время встречи с Путиным 13 ноября 2020 года де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания поднял этот вопрос. Тогда Путин пообещал справедливое решение вопроса.



Выступая в Сухумском университете, глава комитета по иностранным делам де-факто парламента Астамур Логуа заявил 19 мая 2021 года, что они работают с российской стороной для решения этого вопроса. Однако, по данным Института изучения демократии, помимо официальных заявлений, абхазы считают, что они потеряли Аибга.



Институт изучения демократии призывает международных игроков немедленно заявить о своей позиции в отношении фактической и юридической аннексии части Абхазии Россией.



«Власти Грузии должны немедленно использовать все возможные форматы, чтобы должным образом отреагировать на аннексию Абхазии Российской Федерацией и привлечь Россию к ответственности», — говорится в заявлении организации.

