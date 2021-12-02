Закареишвили: В лице Абхазии мы можем получить второй Крым Дата: 02/12/2021



Недвижимость в оккупированной Абхазии смогут приобретать и граждане России. Первое заявление уже сделал Аслан Бжания, но на «официальном» уровне решение пока не принято. Де-факто президент принял еще одно неожиданное решение, назначив де-факто министром иностранных дел Абхазии преданного Кремлю Инала Ардзинба. Он был председателем Совета по делам молодежи, основанном при Российской Патриархии.



С 2014 года в Кремле он занимал различные должности, в частности, был помощником тогдашнего помощника президента Путина Владислава Суркова по связям с СНГ, Абхазией и Цхинвальским регионом, и в этом ранге Ардзинба курировал отношения с Украиной, включая Донецкую и Луганскую области. В октябре 2015 года Киев выдал ордер на арест 31-летнего Инала Ардзинба. Его обвинили в создании на территории Одесской области сепаратистского региона «Бессарабия».



Кто такой Инал Ардзин и чем закончится скандальное решение Бжания? –в связи с этим вопросом For.ge побеседовал с Паатой Закареишвили.



Бжания допустил, что недвижимость в Абхазии также смогут приобрести и граждане России, насколько в дальнейшем сложным может оказаться этот процесс для местного населения, которое возражает против процесса передачи недвижимости России?



Паата Закареишвили: это может оказаться довольно сложным. Потому что никому в Абхазии не понравилось решение Бжания. Часть промолчала и поняла, что Россия к этому вопросу подходит принципиально. Но, те, кто не молчал, все принципиально заявили, что это недопустимо. Разрешение на покупку недвижимости для граждан России носит временный характер только на словах, и ожидается, что это вызовет ажиотаж в обществе. Потому что те, кто не промолчал, все против и принципиально заявили, что они этого не допустят. Большая часть молчит и понимает, что нет смысла. Я думаю, по этому вопросу будет принципиальный накал страстей.



Недвижимость может приобрести гражданин иностранного государства, естественно, подразумевается Россия, они это делают, но очень сложно. Но, поскольку Бжания сделал это расплывчатое заявление, теперь ждет следующих шагов.



Каким будет следующий шаг? Будет ли издан указ о продаже жилья, или будет изменение закона на так называемом заседании правительства?



- Может быть принято решение. Может быть он просто подготовил абхазское общество. Пока все в засаде и ждут, чем все закончится.



Как вы думаете, что побудило Бжания изменить свое решение и сделать это расплывчатое заявление? Неужели Бжания не осознает всей серьезности и негативной реакции этого вопроса...



- Россия душит Абхазию. Со всем затягивает, в том числе и с вопросом зарплат и пенсий. Очевидно, что Россия ведет себя очень нагло, и теперь настала очередь Бжания, чтобы в этом направлении предпринять какой-нибудь шаг, или он должен сказать – нет, что дорого ему обойдется, и он также может пойти на этот риск и покинуть власть (уйти из власти). С другой стороны, все видят, что Россия душит Абхазию и необходимо принять какие-то решения в этом направлении, иначе Россия не поможет в другом направлении - выдвигая все более категоричные условия.



- Все это совпало с назначением Инала Ардзинба, у него фамилия только абхазская, а так он реально первый русский правитель…



- Я абсолютно с вами согласен. Очевидно, что Россия атакует и сейчас у нее последний момент, ей что-то нужно освоить. Вы упомянули Беларусь, белорусский народ, как и украинский народ, не разделен на пророссийских и проукраинских. Там одна нация, они не хотят Лукашенко. Они не против отношений с Россией, но они определенно не сторонники присоединения к России. Россия явно торопится, чтобы потом не было поздно. Если не оправдает Ардзинба и передача недвижимости, она остановится и будет ждать новых времен. Но сейчас пришло время для того, чтобы наступить на абхазов. Если те будут сопротивляться, попытается противостоять или ждать развития событий.



В этом процессе Инал Ардзинба является спасательным кругом для России, который будет проводить пророссийскую политику, чем проабхазскую ...



- Безусловно, это однозначно ясно и понятно, поэтому он был назначен на эту должность. Наконец выросла политическая фигура, которая конечно же не ограничится должностью министра иностранных дел и будет рассчитывать на президентство. Его готовят к президентству, он сделал четкие заявления, исключил отношения с грузинской стороной, за исключением женевского формата. К сожалению, год назад мы упустили шанс, когда абхазы просили поговорить в другом месте, кроме Женевы, но мы упустили эти шансы. Безусловно, его подготовят как первого российского чиновника. Он вырос в России, при дворе Путина. У него неоимпериалистические амбиции.



В Абхазии идут сложные и в то же время интересные процессы, но сами абхазы не покорны, так же, как например осетины. Насколько Ардзинба будет принят абхазами? Мы знаем, что много раз абхазский народ противостоял присланным из России кадрам, не считался с ними…



- Я согласен с вами, но люди ведь тоже меняются, устают, стареют. Идет новое поколение, и оно пришло в лице Ардзинба, который является не прорусским, а русским.



Соответственно, если до сих пор абхазы пытались проводить абхазскую политику с учетом российской политики, теперь наоборот - российская политика будет осуществляться с учетом абхазской политики - роли поменяются. Молодые люди понимают, что у них нет шансов на независимость, ни Грузия, ни Россия не думают о реальной независимости. Их главной задачей является хорошо продаться России и дорого обойтись им за аннексию. Я имею в виду не кровопролитие, а деньги.



Почему-то для России очень важно признание Абхазии Беларусью. Беларусь постепенно присоединяется к России, ожидаете ли вы, что Лукашенко передумает и признает независимость Абхазии? Фактом является и то, что Лукашенко пытается вести самостоятельную игру ...



- У Лукашенко своя игра, и это не российская игра, это игра Лукашенко. Но если в его игре будет записано признание Абхазии, он это сделает без всяких угрызений совести, да еще и так, что обвинит грузин. Я так думаю, что это может произойти, будет нехорошо, но и не такой катастрофой, каким это было признание Россией. Самое неприемлемое для меня то, что мы не нашли общего языка с абхазами, мы не поняли их, когда они захотели с нами отношений. Упущенные шансы являются большей ошибкой, чем признание Белоруссией.



Мы зациклены на признании и почему-то забываем, что большей проблемой, чем признание, является аннексия. Вся наша проблема направлена на непризнание, тогда как она должна быть направлена на антианнексию. Россия не допустит независимости Абхазии. Даже если Беларусь это признает, это будет нехорошо, но более тяжелым будет аннексия, и все это признание будет блефом. На фоне всего этого я считаю, что Россия обманывает нас в другом направлении, создает иллюзию признания, а на самом деле создает аннексию.



Рано или поздно это произойдет, также как в Крыму. К сожалению, мы ничего не предлагаем абхазам. Необходимы постоянные отношения с абхазами, контакты, чтобы выяснить, какие у них проблемы, какие проблемы они хотят решить. Мы не считаем их людьми. Мы говорим им, что вы являетесь частью России, и должны разговаривать с Россией. Соответственно, получили то, что ожидали.



Мы сами создали этого монстра, когда Россия говорит вместо нас, мы хотели этого и мы это получили. В прошлом году, когда Россия подписала разрешение конфликта между Арменией и Карабахом, на третий день подписала соглашение с Бжания. Тем самым политика отношений с Грузией была исключена из их политики. Уже сегодня они больше не думают о разговорах с нами.



- Возможно ли в лице Абхазии получить второй Крым?



- Безусловно, к этому Россия и ведет процессы. Но это может произойти через 5 лет после того, как Инал Ардзинба станет президентом. Пока не ожидается. Россия ждет, когда уйдет старое поколение. Вот Ардзинба - новое поколение, ему было 2 года, когда началась война, и у него нет ничего общего с конфликтом. Это новое поколение с новым менталитетом и видением. Это не пророссийские взгляды, это российские взгляды.



В чем видится выход из ситуации? – выходом является наличие двух государств и никакого третьего, они после Крыма поняли, что на независимость у них нет никакого шанса. Исключено, Россия на Черном море не допустит создания нового государства. Абхазы также знают, что Россия не допустит появления другого государства на Черном море, и поэтому они сдаются.

