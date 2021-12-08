Проблемы жителей Гали и невыносимая ситуация в системе образования оккупированной Абхазии Дата: 08/12/2021

Автор: «Версия»

В оккупированном Гали грузинам запрещают изучать грузинский язык. С нового учебного года учащиеся школ Гальского района больше не смогут изучать родной язык. Наверное, это один из «лучших способов» медленными шагами искоренить грузинскую нацию. Что можно сделать для решения этой проблемы со стороны государства? Что происходит в системе образования Абхазии и к чему ведет это решение?



«Версия» беседовала с молодым журналистом из Абхазии Гигой Бения:



- Гига, какова на сегодняшний день ситуация и как бы вы оценили систему образования в Абхазии?



- Сегодня система образования в Абхазии находится в довольно сложном положении. В данном случае я подчеркну ситуацию для грузин – они не могут изучать грузинский язык в школе, и когда они переезжают на контролируемую Грузией территорию, им трудно учиться на грузинском языке. Особенно примечательно, что в школах Гальского района ученикам запретили изучать грузинский язык, возникла проблема, поскольку дети этого не ожидали, а быстрый переход на полностью русский язык представляет затруднение. Кроме того важно и то, что из-за пандемии они даже онлайн не могли учиться. Из-за того, что с одной стороны у них нет доступа к [компьютерной] технике, проблема также заключается и в отсутствии интернета. И наконец мы можем сказать, что запрет на изучение грузинского языка в Гали является очень большим вызовом.



- Как вы уже упоминали и как известно, с нового учебного года учащиеся школ Гальского района больше не смогут изучать грузинский язык, как вы думаете, какое влияние это окажет на каждого их них и к чему все это приведет?



- Все ведет к русификации, и они хотят, чтобы местные дети забыли грузинский, но я все же верю и надеюсь, что этого не произойдет, потому что есть организация - «Мы существуем, голос из Абхазии», в которой работает около пятисот молодых людей из Гали и несмотря на вызов и запрет на изучение грузинского, они ухищряются и стараются не забывать свой родной язык.



Эти молодые люди приехали на учебу в Тбилиси, и, кроме того, есть много детей, которые хотят таким образом продолжить учебу. Я думаю, им стоит попробовать, правда им будет сложно выучить грузинский и интегрировать остаться в Грузии, но это будет временно, и те, кто хочет объединить Грузию и построить лучшее будущее для Грузии, пойдут. Неважно, умеют ли они говорить на «ломаном» или правильном грузинском, главное, чтобы они пошли. Думаю, что с той пропагандой и тем, что делает Россия,следует бороться с помощью образования, и именно это должно быть оружием, которым мы ответим на это зло. Мы должны это сделать, пусть даже дистанционно, предоставляя необходимую технику, чтобы онлайн учить грузинский. Они изучают историю искаженно, а мы должны ознакомить их с настоящей историей, всегда стараться, чтобы они хотели быть с нами и показать им, какую перспективу они будут иметь.



- Государственный министр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани отреагировала на эту тему и сказала, что грузинская сторона не пожалеет сил и сделает все, чтобы проживающему в оккупированных регионах населению обеспечить образование на родном языке и защитить другие фундаментальные права. Интересно, были ли все же предприняты какие-то незначительные шаги в этом направлении?



- Заявление было сделано с опозданием, через несколько дней после того, как мы опубликовали информацию, и все уже знали об этом. С одной стороны, министерство примирения действительно кое-что делает и общается на местном уровне, однако это капля в море и в большинстве случаев безрезультативно. С другой стороны, мы должны знать, почему у нас есть разногласия с Россией. Сколько бы мы ни говорили, что мы сделаем все для того, чтобы обучение было на родном языке, бессильно в этом случае наше государство, и подобные заявления мы слышим из года в год. В этом случае нельзя слишком сильно критиковать, наверное, потому, что мы имеем дело с Россией, которая непредсказуема, и которой ничего нельзя объяснить.



- Также интересно, по вашей информации, как отреагировало министерство образования и культуры Автономной Республики Абхазии на отмену уроков грузинского языка?



- В целом, я недоволен работой центральных властей и Министерства образования и культуры Автономной Республики Абхазия и никогда не был доволен, несмотря на то, что многое делается, я все же считаю, что реальные проблемы, которые есть в Абхазии, остаются без внимания. Считаю, что делать дело ради лишь дела не эффективно, должна быть поставлена общая цель, что нужно нам, что нужно тем людям и что конкретно должно сделать министерство или государство. И центральные власти, и Министерство Автономной Республики Абхазия должны разговаривать с уехавшей из Абхазии молодежи, понимать проблемы вместе с ними, а не из кабинетов. Именно из-за того, что они это не делают, их решения безрезультативны.



- По моей информации, в высших учебных заведениях Абхазии многие профессии нельзя освоить. Интересно, на какие программы опираются в университете оккупированного Сухуми?



- Мне известно, что у них российские программы. Изучают историю Абхазии, которая учит молодых людей, насколько мы, грузины, плохие, что Грузия является врагом и это внушают учащимся школ. Эта пропаганда продолжается до студенчества. Полученное по этим программам местного высшего учебного заведения образование, молодежь не сможет использовать нигде, кроме Абхазии, и мы также можем сказать, что их диплом нигде не признается, кроме России.



Как вы уже упомянули, образование в Абхазии ведется на русском языке, интересно, на каком уровне преподается абхазский?



- Я учился в Абхазии, и мы изучали абхазский как иностранный язык, несколько часов в неделю. Книги каждого нового учебного года были похожи друг на друга и из года в год мы не узнавали ничего нового. Там, где абхазы густо населены, есть также и абхазские школы, но и там после определенных классов, обучение продолжается на русском языке. Мы можем сказать, что в Абхазии везде учеба идет на русском языке, и фактически абхазский исчезает, определенная часть абхазской молодежи даже не знает абхазского, и это является довольно большой проблемой, потому что мы обязаны защищать абхазский язык также, как наш государственный язык.



- В высшем учебном заведении Абхазии, находящемся в Сухуми, есть ли там местные (из Гали) грузинские студенты?



- Молодежь из Гальского района продолжает учиться в Сухумском университете, и в последние годы их число особенно растет. Причина этого часто заключается в том, что они не могут оставить семью, родителей и предпочитают снова выбрать учебу в местном университете. Однако, здесь следует отметить и то, что невозможно поступить в местный университет по любой профессии, например, вы не сможете стать юристом или политологом, если вы не абхаз. Вы можете выбрать филологическое или энергетическое направление, кроме того, если бы вы поступили на него 5 или 6 лет назад, вам пришлось бы заплатить деньги независимо от того, какой результат вы получили бы на экзамене.



- Есть ли у выпускников возможность получить работу по своей профессии?



- Нужно иметь знакомство, устраиваются с помощью непотизма, однако в случае преподавателей, намного проще, потому что они хотят заменить тех педагогов, которые получили в свое время образование в университетах Грузии, и имеют нехватку русскоязычных кадров. В данном случае те, кого я знаю, были трудоустроены, однако, чтобы устроиться в другом направлении у вас должен быть человек, который поможет вам устроиться на работу, а это не так просто. Кроме того, абитуриентам говорят, что в случае поступления в Сухуми им выдадут официальные документы и этот процесс длится по времени, многих из них даже обманывают.



- Интересно, какое отношение наблюдается среди абхазской молодежи к вопросу примирения?



- В целом, я думаю, что абхазская молодежь не хочет, чтобы конфликт продолжался постоянно, и это подтверждает хотя бы недавняя их активность в социальных сетях, определенные комментарии и заявления, которые исходят с их стороны. Я и сам в школьный период общался с ними, и мы очень хорошо говорили друг с другом о хорошей и мирной дружбе. Однако единственная проблема, которая возникает в этом случае, заключается в том, что, когда мы начинаем говорить о независимости и о том, что Абхазия - это Грузия, на этом все заканчивается, поскольку эти молодые люде находятся в духе того, что Абхазия – это отдельное государство, они растут на той пропаганде, что мы отняли у них независимость, поэтому это довольно сложно. Кроме того, можно также увидеть молодых людей, которые хотят быть с нами и видят, что мы не плохие, но громко говорить об этом там запрещено. Мы все знаем, что случится с человеком, который будет положительно отзываться о грузинах, и тому было много примеров. Хотя бы даже та молодая девушка, которую вызвали вместе с ее семьей и заставили извиниться за то, что она сказала, что Абхазия – это Грузия. Все это было распространено в социальных сетях посредством видеозаписи.



- И напоследок, какие именно, по вашему мнению, шаги следует предпринять, чтобы подобные темы, такие как отмена изучения родного языка для следующего поколения, в конечном счете остались в прошлом?



- Прежде всего наши власти должны постоянно говорить об Абхазии и находящихся там грузин. Мы вообще не слышим таких заявлений, они настолько заняты другими вопросами, что оккупация страны больше не интересует как представителей правительства, так и оппозиции, а если что-то и озвучивается, то зачастую не имеет ценности. Нам часто и на международном уровне необходимо вести разговор о проблемах людей, которые там находятся, и особенно следует говорить об образовании. Пандемия также показала, что многое можно сделать и при помощи онлайн. Мы можем вовлечь этих детей в онлайн-образование и таким образом обучать их грузинскому языку. Мы можем противостоять оккупанту посредством образования, и у нас было общение на эту тему в Абхазии, по которому мы не получили желаемого результата даже с точки зрения техники, и это очень досадно.

