Смертность женщин и запрещенные аборты в Абхазии

Дата: 14/12/2021
Автор: Институт исследований демократии (DRI)

Де-факто парламент Абхазии в соответствии с принятым пять лет назад постановлением запретил аборты, в результате чего число незаконных абортов резко возросло, а принятое решение отразилось на уровне смертности женщин. Поправка к законопроекту о здравоохранении была принята 18 декабря 2015 года и вступила в силу 9 февраля 2016 года. Согласно закону, любые виды абортов запрещены, в том числе и по медицинским показаниям.

Женщины в Абхазии представляют одну из наиболее уязвимых слоев общества. В обществе бытует мнение, что женщину почитают только после того, как она родит детей.

Проблема комплексная и проистекает из низкого уровня прав женщин в регионе. Отмена права на аборт в Абхазии в 2016 году создала механизм контроля над женщинами. Запрет на аборты был обоснован религиозными убеждениями, что «любое живое существо» должно родиться; вторым аргументом было увеличение рождаемости для увеличения числа этнических абхазов. Женский организм был объявлен необходимым объектом для размножения, и парламент полностью проигнорировал право женщин на здоровье и свободный выбор.

27 сентября 2021 года в социальных сетях распространилась трагическая история женщины, которой было отказано в необходимом по медицинским показаниям аборте, несмотря на то, что, по заключению врачей плод при рождении погиб бы. Пострадавшая встретилась с местными политиками, однако ей заявили, что убийство живого существа (аборт) запрещено.

Этот случай вызвал возмущение местных жителей. Женщины в социальных сетях посмели открыто говорить на эту тему. В результате было выявлено, что женская смертность в Абхазии высока. Поскольку аборты запрещены, женщины, которые хотят избавиться от плода, едут в Сочи, если у них есть такая возможность, а в отдельных случаях обратно не возвращаются – несвоевременные медицинские манипуляции иногда заканчиваются летально. Также высоки случаи «подпольных» абортов. Социально высший класс может решить подобные вопросы, уехав в Россию, в то время, как представители средних и низких социальных слоев ущемлены – они находятся под контролем и не могут воспользоваться правом на здоровье.

Согласно информации из открытых источников, инициатива о запрете абортов изначально исходила от Леонида Севастьянова, исполнительного директора Фонда Святителя Григория Богослова (учредитель Фонда - митрополит Волоколамский Иллариоа). Фонд основан в России и отличается радикальной антизападной риторикой. По результатам «исследования», проведенного Фондом на территории Абхазии, руководство так называемой республики увидело «необходимость» запрета абортов и защиты права на рождение ребенка. Начавшаяся с требования запретить аборты дискуссия способствовала популяризации идеи, которая закончилась принятием закона. В настоящее время в Абхазии признают, что законодательство является строгим, проблема рождаемости не решена, смертность женщин возросла, а их физическое и психическое здоровье ухудшилось.

По поводу запрета абортов в Абхазии никаких квалифицированных и заслуживающих доверия исследований не проводилось. Точно неизвестно, сколько женщин выезжает из Абхазии в соседние страны для аборта или насколько финансово доступно местным жителям поехать в другую страну для такой медицинской процедуры. Найти точные статистические данные сложно, однако очевидно, что проблема обостряется.

Необходимо обеспечить защиту прав женщин в Абхазии и признать их субъектами права. Рекомендация Института исследований демократии заключается в том, чтобы определенная де-факто парламентом Абхазии регулирующая аборты правовая база, соответствовала руководящим принципам Всемирной организации здравоохранения и международным стандартам в области прав человека.
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