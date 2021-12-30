Потребление электроэнергии в Абхазии превысило показатели Швейцарии, Люксембурга и Японии Дата: 30/12/2021

Автор: Георгий Элизбарашвили, "Коммерсант"

Потребление электроэнергии в мире растет с каждым годом. В развивающихся странах, включая Грузию, темпы роста превышают среднемировые. Особенно сложное положение в оккупированной Абхазии, где и без того к неконтролируемым, вызванным неуплатой сборов тратам, в последние годы добавился и криптомайнинг. В результате, потребление электроэнергии на душу населения в экономически слаборазвитом регионе превысило показатели Швейцарии, Люксембурга и Японии. Согласно заключенному в конце прошлого века устному соглашению, Абхазия должна была довольствоваться 40% производства Энгури ГЭС, в реальности же в зимние месяцы оказались недостаточными и при подаче 100% электроэнергии. Стоимость импортируемой из России для оккупированного региона электроэнергии до недавнего времени покрывал Тбилиси.



В январе-ноябре 2021 года Грузия через Энгури потребила 2,637 млрд квтч электроэнергии, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, потребление в Грузии в целом увеличилось всего на 13,4% до 12,407 млрд квтч, а без Абхазии – на 12,4% до 9,770 млрд квтч.



Оператор рынка электроэнергии – ЭСКО ведет учет данных о производстве, потреблении, импорте и экспорте электроэнергии с 2007 года (в 2006 году информация доступна только за сентябрь-декабрь). В 2007 году Абхазия потребила в общей сложности 1,255 млрд квтч электроэнергии. Грузия, включая Абхазию, потребила 7,815 млрд квтч. В 2020 году соответственно 2,552 млрд квтч и 12,157 млрд квтч. За 13 лет потребление в Абхазии увеличилось на 103%, в Грузии в целом на 55,6%. Без Абхазии же на 46,4%. Анализируя данные 2021 года, контраст увеличивается еще больше. Если предположить, что одиннадцатимесячный темп роста сохранится и в декабре, то потребление в Абхазии достигнет 3,01 млрд квтч, что на 147% больше, чем в 2007 году, 14,070 млрд квтч в целом по Грузии, что на 80% больше, чем 14 лет назад, а в Грузии без оккупированных территорий - 10,968 млрд квтч, или только на 67% больше.



Официально в Тбилиси проживает 1,2 миллиона человек, в реальности более 1,5 миллиона, что по меньшей мере в 6 раз превышает население Абхазии. Несмотря на это, за 11 месяцев Тбилиси, который генерирует более 42% экономики страны, потребил в общей сложности 2,376 млрд квтч – на 10% меньше, чем оккупированная Абхазия.



Грузия - бедная страна, но небольшое количество предприятий все же функционирует. Прямые потребители, такие как «Джорджиан манганез», «Джорджиан уотер энд пауэр», «Руставский азот», «Зестафонский завод ферросплавов», за первые 11 месяцев года потребили 3 200 млрд квтч.



В оккупированной Абхазии предприятий такого размера нет. Несмотря на это, если посчитать на душу населения, потребление в Абхазии составило 10 633 квтч, в остальной Грузии - 2596 квтч. Ожидается, что в этом году эти показатели увеличатся до 12 931 кВт/ч и 2 964 кВт/ч. Потребление электроэнергии в оккупированной Абхазии на душу населения по сравнению с неоккупированной Грузией на 336% выше. Если по всей Грузии будет такое же потребление, как в Абхазии, то спрос превысил бы 47 миллиардов квтч.



Потребление на душу населения 12 900 квтч электроэнергии превышает показатели Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Люксембурга, Кореи, Японии, Сингапура и Австралии. Иллюзии того, что уровень жизни в Абхазии лучше, чем в Швейцарии или Нидерландах, нет даже в Сухуми.



Экономическая ситуация в Абхазии хуже, чем в остальной Грузии, основной причиной неконтролируемого потребления является так называемая бесплатная электроэнергия. Даже 10 лет назад, когда о биткоинах почти никто не слышал, Абхазия, по сравнению с остальной Грузией потребляла на душу населения на 125% больше электроэнергии.



Как правило, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Население, правда, нет платит за электроэнергию, но устаревшая сеть не выдерживает аномальной нагрузки. Частые отключения электроэнергии и частые перепады напряжения приводят к повреждению бытовой техники. Даже телевизор и холодильник стоят больше, чем плата за электроэнергию за год. Хотя майнинговые фермы есть у многих, но не у большинства, в итоге, на «бесплатном электричестве» меньшинство богатеет за счет большинства. Помимо местных, за майнингом также следят и приехавшие в Абхазию россияне. Запреты так называемого президента Абхазии так и остаются запретами.



В 2007-2011 годах Грузия продавала больше электроэнергии, чем покупала. С 2012 года ситуация изменилась. Небольшим исключением был только 2016 год. В общей сложности дефицит электроэнергии с 2007 года по настоящее время составил 4,449 миллиарда квтч, что в денежном эквиваленте равно 279 миллионам долларов США. С 2007 по ноябрь 2021 года Грузия от экспорта электроэнергии получила 305 миллионов долларов, но импорт обошелся в 584 миллиона долларов.



Всего существует два источника электроснабжения Абхазии – Энгури ГЭС и импорт из России, стоимость которого также оплачивает Тбилиси. В этом году ЭСКО впервые выделила отдельную долю Абхазии в импорте, из чего следует, что более половины из 1,799 млрд квтч – 909 млн квтч пошло в оккупированную Абхазию. Еще одной причиной высокого уровня импорта стала приостановленная на три месяца для реабилитации Энгури ГЭС.



С одной стороны звучит парадоксально, что на деньги грузинских налогоплательщиков вместе с населением Абхазии снабжаются также и российские оккупационные базы, а российские майнеры обогащаются на деньги грузинского бюджета, но с другой стороны, поскольку водоразборный тоннель и турбины Энгури ГЭС расположены за линией оккупации, Тбилиси вынужден идти на уступки. Как и Абхазия, согласно конституции и международному праву, Цхинвальский регион также является Грузией, но его Тбилиси электроэнергией не обеспечивает.



Идея строительства ГЭС на реке Энгури более века назад еще при нахождении в Российской империи впервые пришла Нико Николадзе, после советской оккупации проект также рассматривался и в 20-е годы, однако из-за технологической сложности и нехватки финансов строительство началось только в 1961 году и было сдано в эксплуатацию в 1978 году. Строительство обошлось более чем в один миллиард рублей что по сегодняшнему курсу составляет 4 миллиардов долларов. На момент завершения строительства плотина Энгури ГЭС была самой высокой в мире, а сегодня является третьей по высоте. По устному соглашению, заключенному в конце 90-х годов, абхазской стороне должно было оставаться 40% вырабатываемой Энгури ГЭС электроэнергии. Это условие в последние годы систематически нарушается. Однако энергетика остается одним из тех немногих вопросов, по которым сторонам все еще удается в определенной мере сотрудничать.



На административной границе помимо Энгури ГЭС находится еще одна электростанция – Варднили ГЭС (Перепадная ГЭС) и из ее четырех агрегатов уже почти три десятилетия работает только один. В случае восстановления остальных трех агрегатов годовая мощность станции увеличится на 380 млн. квтч. Несмотря на переговоры с абхазской стороной и выделение средств, уже истекает третье десятилетие, как план их восстановления по-прежнему остается на бумаге.



Для получения дополнительной информации о возникшем в регионе энергетическом кризисе «Коммерсант» связался с бывшим министром энергетики и председателем Национального комитета по высоким плотинам Грузии Давидом Мирцхулава. По словам Мирцхулава, несмотря на увеличение потребления в этом году, наблюдается прогресс в направлении распределения вырабатываемой Энгури ГЭС электроэнергии, грузинская сторона уже почти освоила свою долю в 60%, а абхазской стороне оставшиеся 40% уже не хватает, но уже сама осуществляет импорт и за это Тбилиси больше не платит денег.



Как пояснил бывший министр энергетики в беседе с «Коммерсантом», официальная стоимость одного квт в Абхазии составляет 40 копеек (1,7 тетри). Ветераны войны и сотрудники полиции освобождены даже от такого мизерного тарифа, а те, кого льготы не касаются, из-за отсутствия учета стоимость электроэнергии все равно не оплачивают.



По словам Давида Мирцхулава, разговоры об учете в оккупированной Абхазии слышны со времен Хаджимба (де-факто президент в 2014-2020 годах), но обещанный «конец коммунизма в энергетике» до сих пор не достигнут. Опять возобновились разговоры о восстановлении Варднили ГЭС, что сделает сотрудничество с Тбилиси необходимым, поскольку Варднили ГЭС является частью каскада Энгури ГЭС, и даже если бы не это, без гарантированной закупки инвестор не возьмется. А до того, пока что-то не изменится, энергетический кризис все больше и больше усугубляется.



В стране, параллельно с ростом потребления растет и генерация, хотя и более низкими темпами, что, в свою очередь, становится причиной дефицита. Крупные гидроэлектростанции не строятся, малым и средним гидроэлектростанциям создаются проблемы. Если бы была построена только Худони ГЭС, помимо собственной энергии в 1,5 миллиарда квтч, годовая мощность Энгури ГЭС увеличилась бы на 470 миллионов квтч, что, если бы не решило проблему энергоснабжения региона, то хотя бы сократило. Ненскра ГЭС, строительство которой не предполагает выселение людей, должна была быть завершена в 2021 году, дата официально перенесена на 2025 год, но, когда она будет реально завершена, никто не знает. В случае с Намахвани инвестор сбежал. Также не было начато строительство каскадов гидроэлектростанций «Цхенисцкали» и «Они».



Постоянный рост дефицита энергии делает Грузию зависимой от соседних стран, включая Россию. Энергия - это регулируемая сфера, и у нее есть свое объяснение. После подорожания российской пшеницы в Грузии подорожал хлеб, если бы цена была более высокой, импортеры переключились бы на Украину, Казахстан или, по крайней мере, Канаду, и в этом случае цены на хлеб выросли бы еще больше, но в стране все равно был бы хлеб. Теоретически, так же, как и природный газ, можно импортировать электроэнергию из третьей страны, Грузия в этом году за одиннадцать месяцев пропустила транзитом 980 млн квтч электроэнергии, но большое расстояние от объекта генерации до конечного потребителя увеличивает цену вместе с потерями, что в свою очередь неизбежно отразится также на ценах и на другие продукты. Одной из главных причин двузначной инфляции в этом году стал рост цен на энергоносители. Однако в период пикового спроса может наступить момент, когда продаваемой электроэнергии для третьих стран может не оказаться.



Нетрудно догадаться, какое государство является противником энергетической независимости и экономического развития Грузии с использованием псевдопатриотических настроений.



Вопреки распространенному мнению, солнечные и ветряные электростанции не могут быть построены без резервных мощностей. В качестве резервной электростанции могут рассматриваться только водохранилищная гидроэлектростанция, тепловая электростанция или атомная электростанция. В Грузии нет атомной электростанции, а тепловой электростанции в качестве топлива нужен импортный природный газ, что правда делает страну государством-партнером, но все же энергетически зависимой от других. В ближайшие годы спрос на электроэнергию обязательно возрастет, а без новых объектов генерации энергетический кризис помимо Абхазии может охватить и другие регионы Грузии.

