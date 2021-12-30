Энергетическая оккупация – угроза энергетического кризиса Абхазии для Грузии Дата: 30/12/2021

Автор: "Коммерсант"

Распределение соотношения 40/60 электроэнергии, вырабатываемой Энгури ГЭС, между оккупированной Абхазией и другими регионами Грузии должно быть восстановлено к концу года. Устное соглашение о распределении электроэнергии по этой схеме, начиная с 90-х годов, постоянно нарушалось, и большая часть продукции Энгури ГЭС расходовалась на Абхазию. Председатель совета директоров Энгури ГЭС Леван Мебония надеется, что «на этот раз наша доля электроэнергии будет получена вовремя».



Если соглашение будет нарушено и на этот раз, Грузии придется увеличить свой импорт, поскольку энергодефицит будет неизбежен.



40/60 – «Джентльменское соглашение»



Соглашение между грузинской и абхазской сторонами, которое не зафиксировано на бумаге, состоялось на мосту Энгури в 1993 году. Согласно соглашению, 40% энергии направлялось в оккупированный регион, а 60% должно было поставляться в остальную часть Грузии. Пропорция была определена на основе оценки активов Энгури и Варднили ГЭС, которые после конфликта оказались по разные стороны. Подстанция Энгури ГЭС и каскад Варднили ГЭС находятся на территории оккупированного Гальского района, плотина, водохранилище и часть деривационного туннеля – в Цаленджихинском районе. Причитающиеся сторонам проценты должны рассчитываться ежегодно. Однако в зимний сезон они почти полностью шли в оккупированную Россией Абхазию, лишь небольшая часть попадала в энергосистему Грузии, и это в то время, когда в Энгури бывает половодье.



Нарушение соглашения создало в последние годы особые трудности в энергоснабжении страны. С тех пор, как на территории Абхазии задействование заводов по добыче биткоинов резко увеличили потребление электроэнергии. В Абхазии возникли целые поселения так называемых майнинговых ферм. Если в 2015 году Абхазия потребляла до 1,8 млрд квтч, то в 2019 году из-за майнинга потребление достигло 2 млрд квтч. В 2020 году еще больше увеличилось и превысило 2,5 млрд квтч. С января по октябрь 2021 года оккупированная Абхазия потребила до 2,372 млрд квтч электроэнергии, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, потребление электроэнергии в Абхазии, где в настоящее время проживает менее 250 тысяч жителей, равно затратам почти полуторамиллионного Тбилиси. Ситуация с каждым годом ухудшается, и в зимне-весенний период Энгури и Варднили ГЭС больше не могут обеспечивать выработку достаточной электроэнергии для Абхазии.



Энергетический кризис в Абхазии



Высокая нагрузка вызывает аварийное повреждение сети в Абхазии. Из-за частых аварий местные власти были вынуждены ужесточить контроль за майнингом биткоинов. В результате ограничений затраты на электроэнергию снизились, однако это не решило проблему. Владельцы майнингов перераспределили оборудование с заводов в частные дома, которые власти больше не могут контролировать. Отключенные майнинги через некоторое время вновь начинают работать. Наличие коррупции также мешает контролировать этот бизнес.



В Абхазии нет природного газа. Поэтому население зимой для отопления использует электроэнергию. Лампы освещают двор, улицу, сельскохозяйственные постройки в течение 24 часов.



Тарифы на электроэнергию в Абхазии очень низкие. Киловатт-час электроэнергии стоит 0,0063 доллара, что эквивалентно 1,7–1,8 тетри. А для коммерческих объектов тариф составляет 3,5–3,6 тетри, что является самым дешевым в Европе. Несмотря на мизерный тариф, большая часть местных жителей не оплачивает счета за потребленную электроэнергию.



Абхазы ожидают, что зимой наступит энергетический кризис. Государственная энергетическая компания «Черноморэнерго», которая поставляет электроэнергию в оккупированный регион, предупредила потребителей, что из-за высокой нагрузки на линии электропередачи подача электроэнергии будет ограничена.



«В Абхазии с июня действует график – электричество отключается на 2 часа в сутки. Местные жители опасаются, что зимой его продолжительность еще больше увеличится. Энергокризис во многом будет зависеть от того, с какой нагрузкой будут работать Энгури ГЭС», - говорит исследователь проблем мира и конфликтов Элико Бенделиани.



Энергоснабжение региона по-прежнему осуществляется с Энгури и Варднил ГЭС, но уже в зимний период, когда потребление достигнет своего пика, Абхазия будет испытывать дефицит энергии. По заявлению энергетиков, отныне бюджет Грузии больше не будет оплачивать закупку дополнительной электроэнергии для Абхазии, ей придется самой восполнять нехватку. Оккупированный регион для восполнения дефицита около 800 миллионов киловатт-часов электроэнергии скорей всего будет импортировать из России. С января по апрель этого года, когда была остановлена Энгури ГЭС, Россия обеспечивала Абхазию бесплатно. Леван Мебония предполагает, что на этот раз Россия не будет поставлять электроэнергию в Абхазию бесплатно и за импорт придется платить.



Что заставит абхазов платить за электроэнергию?



Достичь этого будет непросто. Если Россия урежет счет за электроэнергию в Абхазии из бюджета, местное население не будет особо беспокоиться (70% бюджета Абхазии - это полученная донация из России). До тех пор, пока не произойдет установка счетчиков, изымать стоимость за электричество будет сложно.



Распределительная сеть Абхазии находится в плохом состоянии, линии электропередачи старые и повреждены, поэтому она не выдерживает нагрузки от майнинга и аварийно отключается. Абхазы собираются восстановить сеть, однако, как говорит Леван Мебония, это требует больших инвестиций, ресурсов которых нет ни у местной энергетической компании, ни у власти.



Учитывая такую ситуацию, сомнительно, что жители Абхазии задумаются об экономии электроэнергии или оплате счетов.



«В этой ситуации у нас есть одно решение, принадлежащую нам самую дешевую электроэнергию мы должны взять вовремя. Это позволит нам поддерживать энергетический баланс в стране. Эта пропорция будет поддерживаться за счет их ограничений и нашего увеличения производства. Трансфер, который идет из России, будет вычтен из поставки электроэнергии в Абхазию, если будет сохранено соотношение 60/40», - отмечает Леван Мебония.



Но как снизить потребление электроэнергии в Абхазии? Правительство оккупированного региона в последнее время говорит о введении поставок природного газа из России. Переговоры уже ведутся, и строительство трубопровода должно начаться в 2022 году. Неизбежно, что российский «Газпром» потребует оплачивать газ. Но почему жители Абхазии будут платить за газ, когда получают электроэнергию бесплатно?



Очевидно, что газификация региона не имеет смысла, когда есть альтернатива в виде бесплатной электроэнергии. Этот план не может быть реализован до тех пор, пока электроэнергия не подорожает и не будет учтена.



На фоне увеличения потребления электроэнергии на оккупированной территории Абхазии, дефицит еще больше обостряется на остальной территории Грузии. Особенно в зимний период, когда количество вырабатываемой Энгури ГЭС энергии, опускается до минимума. Дистрибуционные компании становятся вынужденными поставлять потребителям дорогостоящую, импортируемую и вырабатываемую тепловыми электростанциями электроэнергию.



Кто сколько платит за самую дешевую электроэнергию?



Энгури ГЭС мощностью 1300 МВт имеет низкий тариф – за генерацию киловатт-часа энергии самому большому объекту генерации платят 1,86 тетри. ГЭС не получает даже 50% стоимости производимой энергии.



ООО «Энгури ГЭС» от производства электроэнергии в 2020 году должна была получить 40,92 миллиона лари, однако, электроэнергию на 37 миллионов лари предоставило Абхазии безвозмездно. Если тенденция роста потребления на территории Абхазии сохранится, ГЭС в будущем окажется в тяжелом финансовом положении, у объекта для реализации не останется столько электроэнергии, чтобы ей хватило на покрытие операционных расходов.



«Энгури ГЭС уже давно не платят тариф за генерацию. Это очень далеко от норм справедливой оплаты труда. Функционирование Энгури зависит от финансирования международных доноров. Сейчас лучшее решение убедить абхазов, чтобы они снизили спрос на электроэнергию. В противном случае такая нагрузка нанесет ущерб функционированию Энгури ГЭС» - отмечает в разговоре директор WEG («Мировой опыт для Грузии») Мурман Маргвелашвили.



Энергетическая оккупация



Потребление электроэнергии также увеличивается в других регионах Грузии, что, наряду с увеличением расходов в Абхазии, обостряет энергодефицит. За десять месяцев 2021 года страна потребила 12,367 млрд квтч электроэнергии, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 года.



За тот же период местная выработка составила 10,266 млрд квтч, из которых 85% было произведено гидроэлектростанциями. По данным за 10 месяцев, импорт электроэнергии в Грузию по сравнению с годовым показателм, увеличился на 64%. По данным оператора рынка электроэнергии (ЭСКО), в январе-сентябре этого года на импорт электроэнергии было потрачено 37 113 миллионов долларов. Следует отметить, что за этот период 61% импорта – 1 049,4 млрд квтч поступило из России. Помимо России, поставщиками электроэнергии являются Турция (923,7 млн квтч) и Азербайджан (161,2 млн квтч).



Почему необходимы новые гидроэлектростанции



В 2020 году из-за пандемии спрос на электроэнергию сократился, но в будущем рост потребления будет неизбежен. По оценке энергетиков, вырабатываемая имеющимися энергообъектами, гидроэлектростанциями малой и средней мощности энергия, не догонит рост потребления. Ни ветряные, ни солнечные электростанции не смогут обеспечить стабильное электроснабжение сети. Поэтому эксперты в области энергетики считают, что для обеспечения энергетической безопасности стране необходимо строить крупные гидроэлектростанции.



В опубликованном Европейским энергетическим сообществом 4 ноября отчете отмечено, что энергетической независимости Грузии угрожает тяжба по поводу строительства гидроэлектростанций, а также проблема распределения вырабатываемой Энгури ГЭС электроэнергии.



«Если что-то случится и отключат газ, остановится блок электростанции, у нас останется надежда на Энгури ГЭС, которая не сможет обеспечить энергоснабжение. Если бы были построены Худони, Намахвани и Ненскра ГЭС, этой проблемы бы не возникло. Поэтому строительство гидроэлектростанций имеет решающее значение для энергетической безопасности страны», - отмечает Леван Мебония.



«Проблема энергетической безопасности усугубляется сильной зависимостью от импорта в зимний период. В случае углубления политической напряженности Россия может создать значительные проблемы для энергоснабжения Грузии. Очень мало что можно решить, если не будет разрешен вопрос с Энгури. Грузия также не сможет рассчитывать в ближайшем будущем на новую для замены Энгури большую ГЭС, поскольку строительство других новых ГЭС сталкивается с препятствиями», - говорит Мурман Маргвелашвили.



Энергетическая зависимость от России и Азербайджана несет в себе экономические и политические риски в будущем. Факт, что так долго продолжаться не может. Чтобы Грузия не оказалась в энергетическом тупике, сторонам необходимо как можно быстрее найти пути взаимовыгодного сотрудничества.

