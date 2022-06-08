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08.06.2022 Россия начала масштабную реабилитацию железной дороги в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). По мнению эксперта Акакия Чаргейшвили, на данный момент неясно, с чем связан такой срочный ремонт, но вероятно, что это связано с транспортировкой военных грузов. По его мнению, этот процесс содержит в себе определенные угрозы Грузии, соответственно, правительство страны должно на него реагировать.



«Похоже на то, что Россия попытается наладить транспортировку грузов, в том числе военных, через абхазские порт, и это очень настораживающая информация. На сегодняшний день по этому поводу со стороны правительства Грузии не было сделано ни одного заявление, тогда как абхазские медиа сообщают, что дорога будет отремонтирована до административной границы с западными регионами Грузии. Грузинская сторона ничего об этом не знает – кто и сколько вкладывает в реабилитацию, какие службы в этом участвуют, и кому именно сейчас, когда экономическое положения России не очень хорошее вдруг понадобилось приводить ЖД в порядок» - заявил Акакий Чаргейшвили.



По его словам, железная дорога играет определенную роль в упрощении транзита, так как абхазские порты очень слабые, а Сухуми совсем не портовый город.



Не склонен преувеличивать риски в связи со реабилитацию абхазской железной дороги эксперт Ираклий Цкитишвили. По его словам, это процесс не имеет прямого отношения к Грузии и связан с Украиной и внутриэкономическими мотивами.



«С военной точки зрения Россия заинтересована в быстрой транспортировке войск и техники между различными военными базами в Абхазии. К этому также добавляется и туристический сезон, который для Абхазии имеет очень большое значение. Железная дорога – стратегический объект, и Россия всегда пыталась его использовать, но раньше руки не доходили. Сейчас появилась мотивация, в особенности в связи с войной в Украине» - считает эксперт.









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