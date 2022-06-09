Йемен предложил Абхазии взаимное признание и установление дипотношений - Хутаба

Йеменская республика предложила Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) взаимное признание и установление дипломатических отношений, сообщил представитель абхазского режима в Сирии Баграт Хутаба.



"Мы с большим интересом относимся к Йемену. Однако сегодня там сложная ситуация, идет фактически гражданская война. Конечно, будем следить за развитием событий. Надеемся, что ситуация в Йемене стабилизируется, войдет в мирное русло, и мы сможем проработать базу для установления дипломатических отношений", – прокомментировал инициативу Йемена Хутаба.









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