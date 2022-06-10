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    Саакашвили предлагает Абхазии создание федерации
    10.06.2022
    Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили предлагает жителям Абхазии создать федерацию со столицей в Кутаиси.

    «В ближайшее время, после победы Украины, мы вступим не только в Евросоюз. Мы должны суметь договориться с населением оккупированных Россией территорий. С выводом оккупационных сил проблема Цхинвали решится сама собой — тот, кто должен уйти, уйдет, а с теми, кто останется, нам делить нечего.

    Сложнее ситуация с Абхазией. Там живет в разы больше людей, выше и степень отчуждения.

    По моему мнению, мы должны предложить создание общего государства, федерации Грузии и Абхазии с административным центром в Кутаиси. В этом государстве будет двойное гражданство. Это означает, что гражданин Абхазии автоматически будет гражданином Грузии, но другие граждане Грузии автоматически не станут гражданами Абхазии. Этим мы снимем страх ассимиляции. Грузинский и абхазский языки будут государственными. Парламент будет с двумя палатами, в верхней палате оба субъекта будут представлены в равной степени. Президент Абхазии всегда будет вице-президентом Грузии.

    Нужен переходной период (скажем, 3-5 лет), во время которого произойдет интеграция вооруженных сил, пограничных и таможенных служб. Конечно же, внутри самой федерации должна быть свобода передвижения и общий режим безопасности.

    Пойдут ли на это абхазы? Последние десятилетия хорошо показали, что у Абхазии нет шанса на международное признание. По предложенной нами модели она может стать полноправным субъектом федерации и частью Евросоюза с полными гарантиями развития и защиты идентичности.

    Мы должны обсуждать и спорить о таких темах, чтобы быть готовыми к большим переменам и не упустить историческую возможность.

    По моим подсчетам, в условиях объединения за 3-4 года ВВП Грузии вырастет в 2-3 раза, что отразится на благосостоянии каждой грузинской и абхазской семьи. Вместе с Абхазией федерация Грузии сможет увеличить число туристов до 20 млн. за 6-7 лет. Начнется бум портовой инфраструктуры, будет и другая польза», — говорится в заявлении экс-президента.


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