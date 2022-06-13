Россиянина задержали в Абхазии за распространение наркотиков

13.06.2022 Гражданина России Собирхона Буриева задержали в Сухуме по подозрению в незаконном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба т.н. МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



В кармане куртки 22-летнего задержанного сотрудники МВД обнаружили восемь полиэтиленовых свертков с сильнодействующим наркотическим веществом - мефедроном, а в рюкзаке Буриева - маленькие полиэтиленовые пакетики и электронные весы.



Гражданин Буриев рассказал, что приехал в Абхазию с целью сбыта наркотиков, и указал места, в которых успел сделать тайные закладки на улице Университетская в Сухуми.



Всего сотрудники месьгыъ правоохранительных органов изъяли более 50 грамм мефедрона. За распространение наркотиков Буриев должен был получить десять тысяч рублей, сообщает Спутник-Абхазия.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>