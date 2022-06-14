Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное «Парламент» Абхазии был сформирован после второго тура

14.06.2022 - Civil Georgia «Законодательный орган» оккупированной Абхазии, состоящий из 35 членов, был полностью сформирован после того, как Наур Нармания получил мандат на пятилетний срок в качестве «мажоритарного депутата» в результате второго тура повторных выборов 11 июня.



По данным местного информационного агентства «Апсныпресс», в ходе второго тура по 8-му избирательному округу Сухуми Нармания получил 1 149 голосов (52,2%), а его оппонент Леон Губаз — 1 054 голоса (47,8%).



Второй тур повторных выборов был назначен после того, как Нармания и Губаз получили 776 (34,43%) и 695 (30,83%) голосов в первом туре 28 мая. Повторные выборы были назначены после того, как Нармания и Губаз набрали равное количество голосов во втором туре «парламентских выборов» 26 марта.



31-летний Наур Нармания из Ткварчели ранее поддерживал бывшего абхазского лидера Рауля Хаджимба.



В «парламенте» нового созыва, который собрался 12 апреля, действующий лидер региона Аслан Бжания будет иметь как минимум 25 лояльных к себе «депутатов», что необычно для «законодательного органа» Абхазии, где независимые мажоритарии обычно преобладают над представителями партий.



Тбилиси и международное сообщество, за исключением Москвы и ряда других стран, признавших независимость региона, считают «выборы» в оккупированном регионе нелегитимными.



Около 260 000 этнических грузин, крупнейшая этническая группа в довоенной Абхазии, остаются в изгнании.



В то же время около 30 тысяч этнических грузин, проживающих в Гальском районе, лишены права голоса в результате изъятия у них абхазских паспортов в 2014 и 2017 годах.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>