На мосту Ингури строится магазин Aspny Duty

В районе Гали, на КПП «Ингури» де-факто власти Абхазии (оккупированный регион Грузии) начали строить строительство магазина беспошлинной торговли, разрешение на строительство которого дал глава марионеточного правительства Александр Анкваб, сообщает «Эхо Кавказа».



В беседе с изданием представитель абхазской стороны Беслан Цвинария заявил, что надобность открытия магазина назрела уже давно, но отметил, что есть и некоторые вопросы.



«Я считаю, что давно назрела такая необходимость, потому что международные организации, которые попадают в большинстве своём на территорию Абхазии, все попадают с той стороны. И я думаю, что правильно принято решение, что там надо построить нормальный терминал.



Непонятны для меня вопросы регулирования границы (российская линия оккупации - ред.). Значит ли это, что будет открыто движение? Без этого, собственно говоря, дьюти фри существовать никак не может. Во-вторых, только после того, как терминал будет построен, возможно строительство магазина беспошлинной торговли, и он должен находиться за терминалом в сторону Грузии, а не перед терминалом. Только тогда это будет правильно работать. Если магазин будет расположен на нашей стороне, это будет предполагать, что люди, которые заходят в Абхазию, будут приобретать товары в магазине беспошлинной торговли, а это уже, мягко говоря, уклонение от уплаты платежей, поэтому надо видеть проектные документы, чтобы представить себе полную картину», — заявил он.









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