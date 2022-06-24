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    Двух россиян приговорили в Сухуми к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
    24.06.2022
    Сухумский городской суд приговорил двоих жителей Ставропольского и Краснодарского краев к 15 годам лишения свободы за незаконный сбыт на оккупированной территории Грузии наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба "генпрокуратуры" Абхазии в пятницу.

    "Сухумский городской суд по результатам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении жителя г. Георгиевск Ставропольского края РФ Ботиева Вадима Александровича и уроженки г. Новокубанска Краснодарского края РФ Синельниковой Елены Витальевны, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических веществ (метадон) в особо крупном размере, вынес обвинительный приговор. Ботиев приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства, Синельникова приговорена к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что Ботиев и Синельникова, задержанные оперативниками на месте преступления 7 февраля этого года в микрорайоне Маяк в Сухуми, "в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме".




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