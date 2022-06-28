В Сухуми считают, что Грузии больше остальных заслужила статус кандидата в члены ЕС

28.06.2022 В ходе телемоста между Москвой и Сухуми [на тему «Безопасность Абхазии в контексте событий в Грузии и Украине»] помощник де-факто лидера Абхазии по международным делам Максим Гвинджия заявил, что «если кто-то и заслужил статус из этой тройки (Украина, Молдова, Грузия) то это Грузия».



«То, что Украине и Молдове дали статус кандидатов в членство в Евросоюз – это популистский шаг. Это целенаправленное разжигание нестабильности в регионе. Поэтому не стоит глубоко рассматривать это решение, как и решение Грузии об отказе от санкций против России», — заявил Гвинджия.



Относительно реформ, проведенных в Грузии и Украине, он отметил следующее:



«Внутренние преобразования и реформы, проведенные в этой стране, никак невозможно сравнить с Украиной и Молдовой. Тем не менее, при голосовании за Украину, Еврокомиссией были отмечены «успехи в продвижении институтов демократии и защиты прав человека», и это, несмотря на вопиющие нарушения прав человека, совершаемые Украиной. При всем при этом, ей дали статус кандидата, а Грузии не дали. На мой взгляд, если кто-то и заслужил статус из этой тройки, то это Грузия. Понятно, что ей не дают этот статус на фоне событий, которые происходят вокруг Украины. Это объясняется тем, что Грузия не ввела антироссийские санкции. Нужно понимать, что сам статус кандидата ничего не дает, это просто «номерок» в очереди к окну, которое может закрыться до того, как дойдет очередь».









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