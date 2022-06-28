Директор абхазского агрегатора «А-Такси» включил президентов США и Казахстана в черный список

28.06.2022 Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и американскому лидеру Джо Байдену запретили пользоваться услугами такси на территории Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Соответствующие ограничения ввел местный агрегатор «А-Такси», сообщает ФАН.



Включение Токаева в черный список стало ответной мерой на «неполиткорректность» президента, пояснил директор компании Александр Басария. Он отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме казахский лидер отказался признавать независимость Абхазии, передает «Газета.Ru».



«Дипломатия включает в себя политкорректность, у Токаева ее не оказалось, к сожалению. Современная политика по образцу США и Европы продемонстрировала практику санкций и черных списков. Мы считаем, что и нам тоже можно использовать такие же методы, как и им. И потому на это заявление компания "А-Такси" приняла ответные меры», — пояснил Басария.



Он добавил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Токаев не признает независимость Абазии и не принесет извинения перед всем населением страны. Черный список «А-Такси» будет дополнен и в скором времени обнародован.



Токаев ранее заявил, что хочет иметь дружественные и предсказуемые отношения с США. Он также отметил, что Россия останется важнейшим партнером Казахстана в рамках ЕАЭС.









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