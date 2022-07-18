Шамба назвал передачу Бичвинта России «способом укрепления братских связей»

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18.07.2022 На таможенных постах на границах с Россией и Турцией, в Грузии значительно увеличились очереди грузовиков, участились задержки. На этом фоне этого еще более актуальным является вопрос - насколько эффективно Грузия обслуживает возросший грузопоток?



По словам директора транспортной компании "Cairo Logistics" Михаила Намадова, очереди вызваны тем, что таможенные процедуры требуют времени, из-за чего эффективность работы транспортных компаний значительно снизилась.



«В целом для транзитных грузов прохождение через Грузию не представляет большой сложности, это общий радиус 500 километров. Основная проблема исходит от таможенников соседних стран - они установили лимиты обслуживания, в результате часты перерывы в работе и поэтому создается большая проблема. В Грузии таких перерывов нет, соответственно, очередь движется быстрее» - заявил он.



По его словам, этот вопрос нужно решать своевременно, совместно с соседними странами. Проблемой также является рост цен на услуги.



«60% работы на таможен приходится на грузоперевозки.. Поэтому регламентация этой сферы очень важна, ведь очереди на границы приносят бизнесу большие убытки. Что касается повышения платы за пользование дорогами на 150 лари, это вполне нормальное решение, тем более, что повышения цен не было уже 10 лет» - считает Михаил Намадов.



По его словам, важно, чтоб полученные доходы разумно тратились на развитие инфраструктуры



«В данном случае дорога используется как товар, как источник создания дополнительной стоимости и дополнительного потенциала страны. В некоторых странах водители грузовиков платят на таможне 200-300 евро за сервис и комфорт. Если Грузия пойдет в этом направлении, то тариф может стать еще выше" – считает Михаил Намадов.



С 20 июня а плата за использование дорог для тысяч транзитных прицепов, пересекающих границу страны выросла - . до этого проезд одного прицепа стоил 200 лари, сейчас тариф составляет уже 350 лари.



Повысив цену сбора, можно будет увеличить доход от транспортного коридора Грузии на десятки миллионов лари.



Согласно официальной статистике, ежедневно через Грузию проезжает более 900 большегрузных автомобилей, перевозящих до 17 000 тонн продукции в сутки. По странам назначения больше всего прицепов отправляется в Армению, далее следуют Азербайджан, Турция и Россия.









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