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    Бжания избегает ответов на тему передачи Пицунды русским
    21.07.2022
    Встреча лидера Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслана Бжания с общественностью, которая проходила в доме культуры Гульрипшского района завершилась раньше запланированного времени. Причина — вопрос о передаче территорий в Пицунде России.

    По данным «Эхо Кавказа», на встречу с Бжания прибыли и представили оппозиции, однако их не пожелали пускать в зал.

    Как пишет издание, во время встречи активист Джансух Адлейба задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче территорий Бичвинта Российской Федерации. На что Бжания ответил, что тот злоупотребляет его уважением. За этим последовала словесная перепалка, моментами переходящая в физические столкновения.

    Как пишет «Эхо Кавкза», Бжания покинул встречу раньше, чем планировалось, а противостояние между силовиками и представителями оппозиции продолжилось на улице.


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