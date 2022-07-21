Бжания избегает ответов на тему передачи Пицунды русским

Встреча лидера Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслана Бжания с общественностью, которая проходила в доме культуры Гульрипшского района завершилась раньше запланированного времени. Причина — вопрос о передаче территорий в Пицунде России.



По данным «Эхо Кавказа», на встречу с Бжания прибыли и представили оппозиции, однако их не пожелали пускать в зал.



Как пишет издание, во время встречи активист Джансух Адлейба задал вопрос о подписанном в начале года соглашении о передаче территорий Бичвинта Российской Федерации. На что Бжания ответил, что тот злоупотребляет его уважением. За этим последовала словесная перепалка, моментами переходящая в физические столкновения.



Как пишет «Эхо Кавкза», Бжания покинул встречу раньше, чем планировалось, а противостояние между силовиками и представителями оппозиции продолжилось на улице.









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