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    Бжания не исключает охлаждения отношений с Россией
    22.07.2022
    Лидер сепаратистского режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания заявляет, что помехи в процессе передачи России госдачи в Пицунде могут охладить отношения между Абхазией и Россией.

    Как сообщает абхазское издание «Apsadgil», об этом Бжания заявил во время встречи с депутатом Сухумского района Каном Кварчия.

    В частности, Кварчия предложил за счет российской инвестиционной программы отремонтировать объекты на территории госдачи в Пицунде, так как ФСО РФ, по российскому законодательству не может произвести ремонт тех объектов, которые не находятся на территории РФ.

    В ответ на это, как пишет издание, Аслан Бжания отметил, что его главная задача – служить народу Абхазии и давать народу объективную информацию:

    «Вопрос госдачи – это же не единственный вопрос, который завис в наших межгосударственных отношениях. Сегодня данный вопрос поставили ребром».

    Здесь Бжания напомнил, что российская сторона предлагала разместить совместную абхазо-российскую военную группировку в Очамчирском районе. Россия была готова обустроить эту базу на правах своей собственности.

    «Примерно по аналогичным причинам это не состоялось. Бывший министр обороны подписал соглашение, но оно так и не было ратифицировано парламентом», — напомнил Бжания.

    «Возводимые объекты подразделялись на две части: ту, которой пользовалась бы наша сторона, и ту, которой они. В соглашении было прописано, что, когда они уходят, их часть передается абхазской стороне. Это – тот вопрос, который тоже передо мной ставили.<…>

    Я уже говорил, что с Россией ничего не будет, произойдет некоторое похолодание отношений, но попробуем пережить это похолодание», – добавил он.

    Де-факто парламент Абхазии обратился в местный конституционный суд с просьбой рассмотреть соглашение о передаче госдачи в Бичвинта в собственность России на соответствие конституции.

    В абхазском обществе уже несколько недель идет дискуссия о передаче России на 49 лет береговой линии и морских вод прилегающих к территории госдачи в Бичвинта. Речь идет о соглашении, которое было подписано в Москве 19 января 2022 года. Согласно проекту договора о госдаче в Бичвинта, в собственность Российской Федерации переходят 186 га земли и 115 га морского пространства. Все здания и сооружения перейдут в собственность Федеральной службы охраны, а акватория Черного моря с прилегающими землями будет передана России в аренду на 49 лет. Решение по указанному соглашению не было известно общественности до марта.


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