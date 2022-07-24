В оккупированной Абхазии обсудили безопасность региона

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24.07.2022 - Civil Georgia На заседании Общественного совета при «МИД» оккупированной Абхазии обсуждались вопросы безопасности региона. Заседание вел министр иностранных дел региона Инал Ардзинба. Как сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс», на встрече обсуждались возможные сценарии трансформации отношений с Грузией и Россией с учетом изменения международного контекста.



Безопасность региона и отношения с Тбилиси



Как сообщает «Апсныпресс», бывший глава оккупированного Гальского района Тимур Надарая заявил, что если бы сегодня во главе правительства Грузии стояла администрация Михаила Саакашвили, то война в Абхазии уже началась бы. При этом он добавил, что нынешняя власть более «умная и хитрая». Он также подчеркнул, что никого не должна вводить в заблуждение миролюбивая риторика Тбилиси, поскольку «они в первую очередь беспокоятся о себе».



Для иллюстрации возможного обострения в регионе он привел заявление действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе о том, что Европа просит Грузию ввести санкции против России или открыть второй фронт. Принимая во внимание вышеизложенное, Надарая заявил, что в случае неудачи России в Украине ситуация может измениться неблагоприятно для Абхазии.



Директор и журналист «Абаза ТВ» Руслан Хашиг выразил обеспокоенность международными позициями России. Ссылаясь на встречу с лидерами Ирана и Турции во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран, Хашиг подчеркнул, что в условиях постоянного изменения обстоятельств Абхазии необходимо иметь отличающийся внешнеполитический выбор в зависимости от того, как будут развиваться российско-грузинские отношения. Он призвал Инала Ардзинба проконсультироваться с Министерством иностранных дел России, чтобы получить информацию о долгосрочных планах России на Кавказе.



«Все будет зависеть от нашей готовности к разным вариантам», — сказал он. «Чем раньше произойдет расшифровка внешней политики России и Грузии по отношению друг к другу, тем лучше мы будем понимать, куда двигаемся», — сказал Хашиг, — «Нам надо сформулировать свои интересы и довести их до нашего партнера. Для этого необходимо внутри страны вести активный диалог по разработке оптимальной концепции отношений с Грузией».



Глава влиятельной группы ветеранов войны «Аруаа» Тимур Гулия заявил, что начать диалог с Грузией можно только после того, как она признает «независимость» Абхазии. По его словам, на данный момент подобных шагов с тбилисской стороны не наблюдается, поэтому о переговорах не может быть и речи. По словам Гулия, им следует готовиться к худшему и в случае обострения ситуации с Тбилиси надеяться не только на военную помощь со стороны России.



Помощник бывшего лидера оккупированной Абхазии Сергея Багапша Сократ Джинджолия заявил, что «золотой дождь» из России постепенно прекратится и лет через 10-15 «нам скажут: Хватит». «Поэтому нам надо учиться жить по средствам», — добавил он.



Гражданская активистка Нателла Акаба заявила, что «в Грузии ведется активная пропаганда, и там очень многие люди, особенно молодежь, не знают, что была война между Грузией и Абхазией. Там ее позиционируют как войну с Россией.». Она предложила участникам встречи создать свою версию войны 1992-1993 годов в Абхазии и направить ее в Тбилиси. «Они нарисовали свою картинку тех событиям, и мы должны ее разрушить», — сказала она. Акаба также говорила о важности укрепления обороноспособности.



Аргументы Инала Ардзинба



В ходе обсуждения Инал Ардзинба заявил, что некоторые абхазы в Турции ведут переговоры с Грузией по развитию социально-экономических отношений, что, по его словам, является т.н. программой «Вовлеченность без признания», которая, по словам Ардзинба, наносит ущерб.



«Есть люди, которые у нас неосторожно высказываются и пытаются испортить фон абхазо-российских отношений», — сказал Ардзинба, что, по его оценке, также неверно, поскольку «Россия – наш стратегический союзник, она нас поддерживает».



Он также коснулся Женевских международных дискуссий и заявил, что абхазская сторона выступила с инициативой перенести переговоры из Женевы в другой, более нейтральный город, например, Минск или Стамбул.



Сопредседатели Женевских переговоров посетили Сухуми и Цхинвали

Говоря о двойном гражданстве, Ардзинба отметил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время должен подписать соглашение о российско-абхазском двойном гражданстве. «На каждом этапе я буду информировать вас о ходе переговоров», — сказал он собравшимся. Вопрос о двойном гражданстве является предметом постоянных споров в Абхазии. Несмотря на то, что многие местные жители имеют российские паспорта, большая часть населения и руководителей относятся к этому вопросу с подозрением из-за различных угроз.



Вопрос курорта Пицунда



Участники встречи также обсудили вопрос передачи России части курорта Пицунда, 186 га земли на несколько десятилетий. Вопрос о передаче России Пицунды в долгосрочную аренду был решен еще в 1995 году, но до сих пор никаких практических шагов предпринято не было. Недавно Россия активизировала свои усилия по доработке соглашения, и 19 января 2022 года был обнародован новый текст соглашения, который вызвал споры. Вопрос уже несколько месяцев является предметом обсуждения в Абхазии, и позиции граждан и руководителей вокруг него разделились.



По словам Надарая, основной источник разногласий заключается в том, что «подобные чувствительные вопросы власть с обществом заранее не обсуждает. Широкий резонанс вызван именно этим, а не антироссийскими настроениями».



По словам Хашига, «ни один гражданин Абхазии не против передачи, использования, эксплуатации данного объекта. Речь идет о юридической стороне документа».



Со своей стороны Инал Ардзинба согласился встретиться с «послом России в Абхазии» Михаилом Шургалиным для дальнейшего обсуждения вопроса.









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