НПО: Тбилиси почему-то не реагирует на передачу России госдачи в Пицунде

25.07.2022 Неправительственная организация «Центр социальной справедливости» призывает власти Грузии принять меры в связи с намерением де-факто Сухуми передать России 186 Га Пицундского парка и госдачи Мюссера. В НПО подчеркивают необходимость активизации усилий по пресечению аннексионной политики РФ.



«Центральное правительство Грузии со сих пор не сделало официального заявления в связи с происходящими в Абхазии процессами. Это было бы проявлением активной постановки этого вопроса перед международным сообществом и организациями, демонстрацией России дипломатического сигнала недовольства и в то же время демонстрацией поддержки абхазского общества. Такого рода риторика многие годы является частью грузинского дипломатического языка и практики, непонятно, что стало причиной ее отсутствия в этом случае», — сказано в заявлении организации.



НПО призывает власти использовать все имеющиеся рычаги для того, чтобы помешать передаче территорий Российской Федерации.



Напомним, ранее в сети распространился договор, пописанный Сухуми и Москвой, который предполагает передачу последней реликтовой рощи с набережной и акваторией. В документе, пописанном в конце января 2022-го года, сказано, что в течение 6-ти месяцев после его оформления РФ за символическую стоимость получит в аренду указанную территорию.









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