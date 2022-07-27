Гражданку Грузии приговорили в Сухуми к предварительному заключению

В Сухуми приговорили к двухмесячному предварительному заключению 24-летнюю гражданку Грузии Кристину Такаландзе, задержанную абхазскими силовиками по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Задержание произошло в ночь на 26 июля в селе Набакеви Гальского района. Местная служба безопасности обвинила молодую женщину в «сборе информации» в пользу грузинской стороны.
На кадрах оперативной съемки были продемонстрированы «доказательства» – удостоверение гражданки Грузии, скидочные карты грузинских аптечных сетей и записка родственницы, просившей купить определенные медикаменты, на грузинском языке. Изъяты также карта памяти, модем, телефон и ноутбук.
На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что в телефоне Такаландзе нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок Такаландзе отправила грузинской разведке.
Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. Она разъяснила, что найденная фотография никакого отношения к спецслужбам не имеет.
Свидетелями по ее делу проходят сотрудники ФБС России.
В Службе госбезопасности Грузии накануне заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Активизирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.