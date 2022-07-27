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    Гражданку Грузии приговорили в Сухуми к предварительному заключению
    27.07.2022
    В Сухуми приговорили к двухмесячному предварительному заключению 24-летнюю гражданку Грузии Кристину Такаландзе, задержанную абхазскими силовиками по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».

    Задержание произошло в ночь на 26 июля в селе Набакеви Гальского района. Местная служба безопасности обвинила молодую женщину в «сборе информации» в пользу грузинской стороны.

    На кадрах оперативной съемки были продемонстрированы «доказательства» – удостоверение гражданки Грузии, скидочные карты грузинских аптечных сетей и записка родственницы, просившей купить определенные медикаменты, на грузинском языке. Изъяты также карта памяти, модем, телефон и ноутбук.

    На сегодняшнем заседании суда выяснилось, что в телефоне Такаландзе нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок Такаландзе отправила грузинской разведке.

    Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. Она разъяснила, что найденная фотография никакого отношения к спецслужбам не имеет.

    Свидетелями по ее делу проходят сотрудники ФБС России.

    В Службе госбезопасности Грузии накануне заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Активизирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.


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