Медведев напомнил Бжания о поддержке России

В рамках "рабочего визита" в Москву де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, где, по официальным сообщениям, стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах.



Среди обсуждаемых вопросов были торгово-экономические темы между Россией и Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии), «специальная военная операция» [так Россия называет широкомасштабную войну в Украине].



Как пишет российское издание ТАСС, Медведев поблагодарил Бжания за признание Абхазией «Донецкой и Луганской Народных Республик и установление с ними дипломатических отношений».



Также обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в различных сферах. Медведев отметил, что Абхазия продолжает развиваться, укрепляются ее международные позиции. «Россия в полной мере выполняет взятые на себя союзнические обязательства, оказывает необходимую помощь социально-экономическому развитию Абхазии, обеспечению ее безопасности.



Медведев также отметил перспективы, открывающиеся в рамках реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией. По его мнению, это придаст серьезный импульс социально-экономическому развитию Абхазии, раскрытию ее инвестиционного потенциала для российского бизнеса.



Аслан Бжания, Инал Ардзинба и Роберт Киут 27 июля побывали с рабочим визитом в Москве, в этот же период остро обсуждался вопрос о передаче территорий Пицунды России.



Перед визитом в Москву Аслан Бжания заявил, что задержка с передачей России госдачи в Пицунде может охладить отношения Абхазии с Россией.









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