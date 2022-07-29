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    Гарибашвили: Не только Пицунда, но и вся Абхазия и Самачабло временно оккупированы Россией
    29.07.2022
    «Не только Пицунда (Бичвинта), но и вся Абхазия и Самачабло временно оккупированы Россией», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

    По словам премьера, в результате разумной политики правительства в стране сохранены мир и стабильность, и такой же разумной политикой правительство объединит нашу страну.

    «Хочу сказать вам главное, не только Пицунда, но и вся Абхазия, наша коренная, историческая территория и Самачабло, Цхинвальский регион, временно оккупированы Россией. Поэтому, конечно, я бы призвал политиков не поднимать лишний ажиотаж на эту тему. Напомню, результатом их глупой политики стало то, что мы потеряли Кодорское ущелье, не имеющее никакого отношения к этому конфликту, и более сотни деревень. При нашей разумной политике, мы делаем все, чтобы в стране сохранялись мир, спокойствие и стабильность. И мы своей разумной политикой объединим страну», — заявил Гарибашвили.


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