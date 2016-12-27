В Абхазии обстреляли автомашину начальника новоафонской милиции

Автомобиль начальника отдела милиции города Новый Афон Нури Смыр подвергся обстрелу. Инцидент произошел сегодня в 18 часов на центральной автотрассе в районе села Верхняя Эшера.



Нури Смыр ехал на служебном автомобиле со стороны Сухуми, когда неизвестные открыли огонь по машине. В результате обстрела никто не пострадал.



Следует отметить, что это не первое нападение на него. 15 июля 2015 года он подвергся обстрелу из автоматического оружия. Смыр двигался на служебной машине со стороны Сухуми в стороны Гудауты в районе села Псырцха. Огонь был открыт из преследующего его автомобиля ВАЗ темного цвета. В результате нескольких пулевых попаданий возгорелся моторный отсек автомобиля, после чего Смыр съехал с дороги. Сам Смыр не пострадал.



Еще один инцидент с участием Смыра произошел 10 ноября в одном из ресторанов Нового Афона, где гудаутские и новоафонские отмечали профессиональный праздник. В результате ссоры десять сотрудников гудаутской милиции напали на шефа новоафонской милиции, который потерял сознание после первого же удара по голове, но это не остановило правоохранителей, и они продолжали избивать человека, лежащего без сознания. В результате начальник новоафонской милиции в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Поводом якобы послужило нежелание начальника новоафонской милиции, чтобы на его территории «хозяйничали» сотрудники гудаутского РОВД.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>