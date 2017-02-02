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    В парламенте обсудили вопросы оказания медицинских услуг населению А/Р Абхазия
    02.02.2017
    В комитете здравоохранения и социальных вопросов состоялась встреча с представителями правительства Автономной республики Абхазии, посвященная рассмотрению вопроса медицинской услуги населения А/Р Абхазии.

    Министр Кетеван Бакарадзе представила краткий отчет деятельности Министерства здравоохранения и социальной защиты Абхазии, и говорила об отдельных аспектах, вызовах, рисках, и перспективах медицинской помощи населения автономной республики. А также уделила внимание положению и проблемам медицинской помощи для граждан, проживающих на оккупированных территориях.

    По заявлению министра, важно, что динамика финансирования программ здравоохранения является возрастающей, и в 2016 году в рамках этой программы была оказана помощь 3 920 бенефициарам, тогда как в прошлом году эта цифра составляла 2 869. Примечательно, что медицинскую помощь также получили граждане, проживающие на оккупированной территории Абхазии, и их число больше 10%. По заявлению министра, в рамках выездной программы также достаточно увеличилось количество профилактических медицинских обследований, и министерство заботится о судьбе больных, выявленных в результате этого процесса.

    После выступления министра состоялась дискуссия, в которой вместе с членами комитета участвовали представители центральной власти, народного защитника Грузии, правительства и Верховного совета А/Р Абхазии, вынужденно перемещенные лица из Абхазии.

    Участники встречи договорились о конкретных путях решения проблем. По предложению председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальных вопросов Акакия Зоидзе было решено, что для разрешения возникших проблемных вопросов создадут рабочую группу при комитете, и эта тема будет под постоянным надзором комитета.

    "Основной задачей сегодняшнего слушания была оценка существующего на сегодня положения, а также определить, что мы можем сделать, и как улучшить быт наших соотечественников, как сделать более действенными для них механизмы медицинской помощи. С этой целью при комитете создается рабочая группа, которая будет работать в непрерывном режиме"- заявил председатель комитета здравоохранения и социальных вопросов Акакий Зоидзе.




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