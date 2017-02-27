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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Открытие ЖД Абхазии нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии - ЕНД

27.02.2017 "Единое национальное движение" считает, что если будет открыта железнодорожная линия Абхазии, в связи с чем существуют обоснованные подозрения, это исключает как восстановление территориальной целостности Грузии, так и возвращение беженцев, и сохранение политики непризнания.



На проведенной сегодня пресс-конференции в связи с этим говорил видный представитель партии Ника Руруа.



По его мнению, после визита премьера Армении в Грузию возникло обоснованное подозрение, что он и Квирикашвили говорили о восстановлении железной дороги Абхазии. Подозрение делает обоснованным также четкое заявление Карапетяна, которое затем подтвердили армянские и российские СМИ, и отметили, что будет открыта альтернативная Ларсу экономическая дорога.



"Открытие железной дороги Абхазии совершено недопустимо. Это нанесет смертельную рану территориальной целостности Грузии, исключает возвращение беженцев, сохранение нашей политики непризнания, и восстановление суверенитета Грузии.



Открытие железной дороги Абхазии является откровенным предательством национальных интересов, и недопустимо, как враждебный шаг, который на пользу только России и сепаратистам. В то же время это испортит наше экономическое положение, поскольку ослабит грузооборот в порте Поти, и испортит отношения с Азербайджаном.



Следует отметить, что та же информация была озвучена в формате Абашидзе-Карасин, который явно выходит за границы своих прав, поскольку этот формат создан только лишь для экономических вопросов. Открытие железной дороги Абхазии однозначно является политическим вопросом. Именно поэтому Абашидзе должен явиться в парламент, и ответить на вопросы, которые накопились к нему.



Переговорам на эти темы, которые идут в кулуарах, следует дать формат широкого общественного обсуждения. Если власть не сделает этого, мы обратимся к крайним мерам протеста, за которым последует народное волнение, поскольку этот факт исключает возвращение беженцев, и восстановление территориальной целостности"- заявил Ника Руруа.









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