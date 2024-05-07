За неделю в Абхазии насчитали 1740 нарушений ПДД

07.05.2024 В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю и праздничные дни сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии (оккупирована Россией) выявлено 1740 нарушений правил дорожного движения, из которых 104 – нарушение норм тонирования автостекол.



58 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.



Личный состав министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.



Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии.











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