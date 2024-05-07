В РФ раскрыли криминальную схему ввоза автомобилей из Абхазии

07.05.2024 Схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии (оккупирована Россией) раскрыли таможенники РФ.



Как удалось установить, кисловодский предприниматель покупал б/у машины Mercedes, Ford, Chevrolet, Dodge, Cadillac через японскую фирму. Иномарки привозили в порт Новороссийск, а потом завозили в Абхазию для постановки на регистрационный учет как транспорт одной из местных организаций. Предприниматель привлекал водителей с гражданством РФ для перегона авто в Россию.



За два дня из Абхазии под видом транспортных средств международной перевозки с полным освобождением от уплаты таможенных платежей привезли 10 автомобилей.



Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням достигла 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.









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