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    В РФ раскрыли криминальную схему ввоза автомобилей из Абхазии
    07.05.2024
    Схему незаконного ввоза автомобилей из Абхазии (оккупирована Россией) раскрыли таможенники РФ.

    Как удалось установить, кисловодский предприниматель покупал б/у машины Mercedes, Ford, Chevrolet, Dodge, Cadillac через японскую фирму. Иномарки привозили в порт Новороссийск, а потом завозили в Абхазию для постановки на регистрационный учет как транспорт одной из местных организаций. Предприниматель привлекал водителей с гражданством РФ для перегона авто в Россию.

    За два дня из Абхазии под видом транспортных средств международной перевозки с полным освобождением от уплаты таможенных платежей привезли 10 автомобилей.

    Сумма задолженности по таможенным платежам и пеням достигла 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей.


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