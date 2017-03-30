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    Ансамблю «Шаратын» предложили выступить в Турции под грузинским флагом
    30.03.2017 - "Спутник-Абхазия"
    Ансамбль "«Шаратын»" не примет участия в Международном фестивале искусств, который пройдет с 7 июля по 8 августа 2017 года, сказал художественный руководитель и главный балетмейстер Государственного ансамбля народного танца "Шаратын" Руслан Бебия.

    Руслан Бебия отметил, что организаторы фестиваля еще в феврале отправили приглашение коллективу для участия в культурном мероприятии.

    "Спустя месяц я получил письмо, в котором организаторы приносят свои извинения и предлагают выступить на фестивале под грузинским флагом", — сказал Бебия.

    Руслан Бебия отметил, что он не сразу отправил ответное письмо и обратился в абхазский "МИД".

    "Министр иностранных дел подключил всех, кого можно было. Представители абхазской диаспоры обратились в муниципалитет Стамбула, обратились в Турецкий МИД, но, к сожалению, это не дало результата", — сказал он.


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