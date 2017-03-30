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    Заговор против Грузии - открытие железной дороги и конфедеративный статус Абхазии
    30.03.2017
    Весной планируется открытие железной дороги Абхазии, и записать в Конституции о конфедеративный статус Абхазии. Об этом сообщает газета "Хроника +" со ссылкой на неофициальные источники.

    Газета со ссылкой на свои источники сообщает, что российские спецслужбы имеют планы, осуществление которых планируется в Грузии весной:

    "Сначала должна открыться железная дорога Абхазии, которая даст России возможность снабжать оружием базу Гюмри в Армении по сухопутной дороге, а позже власти Грузии предложат признать независимость Абхазии. Произошедшее в Батуми было прямой репетицией перед осуществлением этого сценария. Российские спецслужбы четко продемонстрировали всем, в том числе и Бидзине Иванишвили, что устроить беспорядки в стране можно в течение нескольких часов, и у них уже имеются на местах ресурсы для этого", - сообщает издание.

    Согласно информации, над осуществлением этого российского плана в Грузии в тандеме действуют бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили и заместитель главы СГБ Сосо Гогашвили. При этом утверждается, что Гарибашвили является новым фаворитом российских спецслужб в Грузии.

    На основании полученных от источников данных газета утверждает, что если властям не удастся открыть весной железную дорогу через Абхазию, тогда резервным вариантом остаются беспорядки в Джавахети, где, по утверждению автора статьи Элисо Киладзе, Сосо Гогашвили уже давно "заваривает кашу".




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