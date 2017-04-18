ВС Абхазии осуждает визит Лаврова в оккупированный регион Грузии

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18.04.2017 Приезд Министра Иностранных Дел России Сергея Лаврова в оккупированную Абхазию является очередным проявлением агрессивной политики Кремля. Тем самым страна-оккупант, в лице своего первого дипломата, еще раз противостоит и демонстративно игнорирует основополагающие нормы международного права. Об этом говорится в заявлении Верховного совета Автономной республики Абхазия.



В заявлении отмечается, что нарушением вышеуказаных норм является и открытие нового здания одного из символов оккупации – т. н. посольства.



«В то же время следует подчеркнуть, что теперешняя «прогулка» С. Лаврова по Сухумским улицам, орошенным кровью и слезами десятков тысяч людей, распятых в результате проведенной дикими методами этночистки-геноцида, вступает в противоречие не только с международным правом, но и с христианской моралью и человечностью. Кремль игнорирует и первое, и второе, и третье.



Нетрудно догадаться, что распространенная в Москве официальная версия о цели приезда С. Лаврова в Абхазию не полностью соответствует действительности. Как ни удивительно, представитель Кремля столь высокого ранга находит время для двухдневного визита на оккупированную территорию в условиях, когда международные отношения до предела накалены и созданная взрывоопасная обстановка требует от него серьезных дипломатических усилий. В подобной обстановке выбор оккупированной Абхазии «приоритетным направлением» и командирование туда кремлевского эмиссара произошли не случайно. Данный шаг является попыткой демонстрации силы со стороны фактически изолированной от цивилизованного мира России, находящейся под строгими экономическими и политическими санкциями. Это своего рода посыл, если хотите, угроза в отношении Соединенных Штатов Америки, активизировавшихся за последний период с дипломатической и военной точек зрения, и всего Евроатлантического объединения. Этим посылом или угрозой Москва демонстрирует перед НАТО свое доминирующее положение на Черном море и предупреждает его, что недалеко от Ближневосточного региона, и тем более Европы, помимо аннексированного ею Крыма, владеет еще и оккупированной ею же Абхазией, с расположенной там мощной военной базой и так называемой объединенной группировкой вооруженных сил. Ни для кого не является секретом, что указанная база и «группировка» постоянно пополняются живой силой и современным стратегическим вооружением. Согласно существующей информации, подобное пополнение производится и параллельно с визитом С. Лаврова.







Верховный Совет Абхазской Автономной Республики и Правительство, выражая протест в связи с визитом в Сухуми С. Лаврова,



- строго осуждает кремлевскую политику ускоренной милитаризации оккупированной Абхазии, ползучей аннексии и попытку легализации этнической чистки-геноцида, проведенного в Автономной республике;



- призывает представителей аккредитованного в Тбилиси дипломатического корпуса осудить политику России в отношении Абхазии и потребовать ее деоккупацию;



- обращается во Временную комиссию по вопросам восстановления территориальной целостности Парламента Грузии комплексно рассмотреть обстановку, сложившуюся в оккупированной Абхазии;



- приветствует активность на международной арене Министерства Иностранных Дел Грузии в связи с проблематикой оккупированных регионов и просит его продолжить усилия, чтобы вопрос деоккупации Абхазии стал предметом постоянного рассмотрения международных организаций в контексте санкций, установленных в связи с аннексией Крыма;



- просит Министерство Юстиции Грузии рассмотреть вопрос об возможном использовании международных правовых механизмов с целью отмены договоров о создании российских военных баз и так называемых объединенных группировок вооруженных сил, расположенных на оккупированных территориях»,- говорится в заявлении ВС Абхазии.









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