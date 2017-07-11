Специальный представитель ЕС на Южном Кавказе покидает должность

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11.07.2017 - Civil Georgia Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по вопросам кризиса в Грузии Герберт Залбер, который является сопредседателем Женевских международных дискуссий со стороны ЕС, покинет должность в средних числах августа и вернется на работу в МИД Германии.



«Мы можем подтвердить, что посол Герберт Залбер покинет должность специального представителя ЕС на Южном Кавказе и по вопросам кризиса в Грузии, на которой он служит с июля 2014 года», - заявили Civil.ge c в Офисе специального представителя 11 июля.



Согласно тому же сообщению, посол «о своем решении сообщил участникам Женевских международных дискуссий на прошедшем 20-21 июня последнем раунде»; «Остающимся в регионе остальным коллегам» также было сообщено о его решении.



По информации Офиса спецпредставителя ЕС, посол Заубер «до середины августа будет исполнять свои обязательства на посту специального представителя, после чего он вернется в МИД Германии». «Его преемник будет назначен в ближайшее время», - отметили в Офисе специального представителя.



Информацию о возможной отставке Залбера первым озвучил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, который 5 июля заявил телекомпании «Рустави-2», что специальный представитель ЕС сообщил участникам Женевских дискуссий, что покидает должность и планирует работать послом.



Примерно за два месяца до этого заявления посол Залбер поздравил сепаратистского лидера Южной Осетии Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах, что вызвало острую критику со стороны официальных лиц Грузии и оппозиции.



В обязанности специального представителя ЕС входит оказание помощи в урегулировании существующих в регионе конфликтов, в том числе, кризиса в Грузии и конфликта в Нагорном Карабахе.









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