Екатеринбуржцев после ДТП держат заложниками в Абхазии

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10.08.2017 Екатеринбуржец со своим несовершеннолетним сыном отдыхали в Гаграх и попали в ДТП. В городском ГАИ им прямо сказали, что они не смогут выехать из оккупированного Россией грузинского региона, пока не заплатят 200 тысяч рублей местному участнику аварии, сообщает ura.news.



48-летний екатеринбуржец Василий С. с 16-летним сыном Андреем поехали в отпуск в Абхазию своим ходом на автомобиле «Ауди» 2 августа. Уже 7 августа уральцы попали в ДТП.



«Отец рассказал, что местный житель ехал по главной на грузовом автомобиле „Фольксваген транспортер“, а он выезжал с второстепенной. Там было много места, но произошло столкновение. Возможно, была устроена автоподстава, но в любом случае отец признал себя виновным. В этот момент мимо проезжали гаишники. Они взяли с отца три тысячи рублей за составление схемы ДТП, но позже выяснилось, что никакие материалы по этой аварии они вообще не составляли», — рассказал «URA.RU» Александр С., старший сын абхазского заложника.



После того как автоинспекторы уехали, тут же появились порядка пятнадцати человек местных жителей, которые начали угрожать туристам. С. написал расписку, что готов оплатить ремонт машины местного жителя, однако абхаза это не устроило.



«Я звонил этому Ильясу, ему не нужен ремонт. Он требует, чтобы отец выкупил его машину за 200 тысяч рублей — это грузовой „Фольксваген Транспортер“ 1993 года выпуска весь ржавый в полуживом состоянии, заявленной суммы он не стоит», — продолжает Александр С.



В ГАИ города Гагры Василию С. прямо сказали, что надо заплатить 200 тысяч, что так будет лучше для всех. При этом забрали права и документы на машину. Предупредили, что на границе свои люди и С. не позволят выехать из республики.



«Отец пошел к помощнику прокурора города. Тот сказал, что ему звонили от Ильяса. Прокуратура вмешиваться не будет, станет лишь наблюдать».



В тот же день Василий С. узнал, что местные хотят забрать его «Ауди», которая после ДТП не на ходу. Так как абхазы с ним дела иметь не хотят, екатеринбуржец вызвал автоэвакуатор из Сочи. В тот момент, когда он собирался погрузить машину на эвакуатор, подъехала большая группа местных.



«Ты должен 200 тысяч рублей, и пока ты нам не заплатишь, ни ты, ни твой сын, ни твоя машина из Абхазии не выедет, нам плевать на прокуратуру, а милиция и таможня стоят за нами, — так заявили они моему отцу, продолжает Александр. — В итоге эвакуатор пустым вернулся в Сочи».



Замначальника милиции Гагры, с которым С. удалось поговорить, сказал, что «автомобиль вы не сможете вывести за границу с Абхазией, раз не смогли договориться со вторым участником, и что надо проводить следственные действия, а это займет до месяца».



Местный водитель поставил туристов «на счетчик». Он требует 200 тысяч рублей, плюс к этому три тысячи рублей сверху за каждый день просрочки.



Как рассказал «Эху Москвы» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, если эта ситуация быстро и благополучно не решится, то он приложит все силы, чтобы жители города больше не ездили в Абхазию. Он также отметил, что просто так эту ситуацию не оставит и будет держать ее на личном контроле.









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