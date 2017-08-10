Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ

10.08.2017 Пострадавший в ДТП 48-летний Василий Снигирев со своим несовершеннолетним сыном освобожден. Как сообщил «URA.RU» его старший сын Александр Снигирев: «Вопрос решен». В настоящее время турист движется в направлении Екатеринбурга.



Василий Снигирев приехал в Абхазию на отдых 2 августа. 7 августа, выезжая со второстепенной дороги, он столкнулся с грузовиком местного жителя, двигавшемся по главной. После ДТП сотрудники ГАИ отобрали у него права, а местные жители окружили и заявили, что не отпустят, пока он не выплатит им 200 тысяч рублей. В правоохранительных органах республики, по словам Александра Снигирева, его отцу также отказали в помощи, предложив договариваться с водителем второй машины самостоятельно.



Ситуация разрешилась лишь после того, как новость об этом попала в СМИ. Уже через пару часов после публикации «URA.RU» Александр Снигирев сообщил редакции, что сторонам удалось договориться и его отца отпустили.









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