Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ

Пострадавший в ДТП 48-летний Василий Снигирев со своим несовершеннолетним сыном освобожден. Как сообщил «URA.RU» его старший сын Александр Снигирев: «Вопрос решен». В настоящее время турист движется в направлении Екатеринбурга.
Василий Снигирев приехал в Абхазию на отдых 2 августа. 7 августа, выезжая со второстепенной дороги, он столкнулся с грузовиком местного жителя, двигавшемся по главной. После ДТП сотрудники ГАИ отобрали у него права, а местные жители окружили и заявили, что не отпустят, пока он не выплатит им 200 тысяч рублей. В правоохранительных органах республики, по словам Александра Снигирева, его отцу также отказали в помощи, предложив договариваться с водителем второй машины самостоятельно.
Ситуация разрешилась лишь после того, как новость об этом попала в СМИ. Уже через пару часов после публикации «URA.RU» Александр Снигирев сообщил редакции, что сторонам удалось договориться и его отца отпустили.