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    Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
    11.08.2017
    Российские оккупанты фактически завершили процесс бордеризации на границе сел Хурча и Набакеви (зона оккупации Абхазии). Об этом заявил участковый села Хурча Бадри Хунджгуруа.

    По его словам, на том месте, где несколько месяцев назад российские военные установили столбы, уже провели ограждения.

    "Фактически у Хурчи отняли до 4 гектаров земли, которой пользовались местные жители. Какой-то период это приостановилось, и жители Хурчи надеялись, что они передумали, даже хотели выйти на контакт с русскими, но вчера уже местные сообщили мне, что на столбах закрепили колючие проволоки, и фактически они завершили процесс бордеризации"- заявил представитель администрации села Хурча, Бадри Хунджгуруа.


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