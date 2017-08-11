Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
11.08.2017
Российские оккупанты фактически завершили процесс бордеризации на границе сел Хурча и Набакеви (зона оккупации Абхазии). Об этом заявил участковый села Хурча Бадри Хунджгуруа.
По его словам, на том месте, где несколько месяцев назад российские военные установили столбы, уже провели ограждения.
"Фактически у Хурчи отняли до 4 гектаров земли, которой пользовались местные жители. Какой-то период это приостановилось, и жители Хурчи надеялись, что они передумали, даже хотели выйти на контакт с русскими, но вчера уже местные сообщили мне, что на столбах закрепили колючие проволоки, и фактически они завершили процесс бордеризации"- заявил представитель администрации села Хурча, Бадри Хунджгуруа.
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