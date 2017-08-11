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    СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
    11.08.2017
    Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви ограничивает права местных жителей, и прямо пропорционально вредит среде безопасности на месте - заявили в Службе государственной безопасности Грузии.

    В ведомстве говорят, что данный вопрос будет поставлен на рассмотрение на встрече группы превенции инцидента и реагирования на них, запланированной 19 сентября в Гали.

    "Мы подтверждаем факт установления ограждений на участке Хурча-Набакеви. Это является продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, который не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и прямо пропорционально вредит среде безопасности на месте. Этот вопрос будет поставлен на рассмотрение на встрече группы превенции инцидента и механизма реагирования на них в Гали 19 сентября"- заявили в СГБ.


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