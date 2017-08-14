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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное 25 лет назад в Абхазии началась война

14.08.2017 25 лет назад, в 1992-1993 году в Абхазии шла война. Война между правительственными войсками Грузии и частью сепаратистски настроенных этнических абхазов продолжалась 13 месяцев. На стороне сепаратистов также воевали местные армяне (батальон имени Баграмяна), наемные боевики с Северного Кавказа, бойцы вооруженной казачьей милиции, которых неофициально поддерживал гарнизон российской военной базы в Гудауте.



Фактором, препятствующим урегулированию конфликта, были гражданская война с т.н. "звиадистами" (сторонниками экс-президента Звиада Гамсахурдия), которая развивалась примерно в тот же период в Западной Грузии, Самегрело, и Абхазии, и грузинско-осетинский конфликт.



В результате конфликта погибли от 20 000 до 30 000 этнических грузин, а более чем 250 000 человек стали беженцами из Абхазии. За время конфликта с обеих сторон было совершенно множество военных преступлений, в том числе этническая чистка грузинского населения, были убиты от 2 500 до 4 000 абхазов, а 20 000 абхазов стали беженцами.



Для постсоветской Грузии результаты конфликта оказались чрезвычайно тяжелыми. Страна получила громадные жертвы, тяжелейший финансовый и психологический вред. Война, и послевоенные беспорядочные столкновения полностью опустошили территорию Абхазии. И сегодня регион Абхазии, который пользуется независимостью от де-факто Грузии, стоит перед тяжелыми социальными и экономическими проблемами. Невзирая на самопровозглашенную независимость, регион Абхазии полностью зависит от Российской Федерации. По заявлению самих абхазов, регион является "де-факто протекторатом" Российской Федерации.



В результате конфликта с грузинской стороны только солдат погибло более чем 3 000. Сепаратисты и их соратники ужасно расправились с мирным грузинским населением Абхазии, только в маленьком курортном городе Гагры в страшных пытках и оскорблениях были убиты почти 1 000 мирных граждан. Этническая чистка и ужасающие факты уничтожения мирного населения зафиксированы в муниципалитетах Гудауты, Сухуми, Очамчиры, и Гали. Сепаратисты часто почти полностью уничтожали грузинское население сел, которые брали. По неуточненной информации, в общем итоге погибло более чем 5 000 мирных граждан.



Тяжелые потери понес отравленный сепаратистскими идеями малочисленный абхазский народ, они потеряли более чем 3 000 соотечественников. Во время войны погибли также несколько сотен русских и северокавказских наемных боевиков.



Из-за военных действий Автономная республика Абхазии испытала огромные разрушения, и коллапс экономики. Полностью были уничтожены железная дорога, автомобильная дорога длиной 450 километров, 32 моста, линии электропередачи длиной 500 километров, и др.



По информации легитимного правительства Автономной Республики Абхазии в результате конфликта на территории А/Р были уничтожены около 49 000 зданий, из них 43 000 частных жилых домов, 30 единицы культурных и 25 единицы административных объектов. В городе Сухуми уничтожено до 10 000 зданий, в муниципалитете Гагры 9 000 зданий, в сухумском муниципалитете 2 500 зданий, в гудаутском муниципалитете 400 зданий, гульрипшском муниципалитете 4 000 зданий, очамчирском муниципалитете 8 000 зданий, гальском муниципалитете 15 000 зданий.











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