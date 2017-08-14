Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение

14.08.2017 Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение, как исправить положение с Абхазией – заявил председатель Автономной Республики Абхазия Вахтанг Колбая на Площади Героев, где украсил цветами мемориал в связи с 25 годовщиной начала войны в Абхазии, и почтил память погибших за территориальную целостность Грузии.



По его же заявлению, он убежден, что для исправления сложившегося положения будут сделаны более действенные шаги из Сухуми, и будут запланированы и осуществлены действенные шаги из Тбилиси.



"25 лет, к сожалению, достаточно для того, чтобы сформировалось поколение, но оказалось недостаточно для того, чтобы мы свыклись с положением. К сожалению, продолжается этот громадный процесс отчуждения, но 25 лет дают возможность, чтобы глубоко вникнуть в генезис этого конфликта. А также глубоко понять, что такого произошло, что построенные веками грузинско-абхазские отношения были разрушены в одночасье, между тем это происходило не за короткое время. Конфликт готовился достаточно длительный период, и у него, к сожалению, есть авторы. Сегодня эти авторы ясно видны, это те люди, которые сегодня фактически овладели территорией Абхазии"- заявил Вахтанг Колбая.



В связи с 25-й годовщиной начала войны в Абхазии близкие и родственники погибших, а также представители власти и политических партий с утра собрались у мемориала героям.











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