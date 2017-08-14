Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами

14.08.2017 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили принесла цветы к мемориалу героям в связи с 25-й годовщиной с начала войны в Абхазии, и беседовала с членами семей героев, погибших в войне.



"Прошло 25 лет с того конфликта, который принес очень много боли. Жертвами этого конфликта стали тысячи человек. Сегодня у этого мемориала я хочу отдать дань памяти героев, которые пали в этой войне, они пожертвовали собой ради родины. Очень большая боль в семьях, которые потеряли близких. Я говорила с матерями, потерявшими сыновей, невозможно, чтобы время уняло эту боль.



К сожалению, мы не можем изменить прошлое, однако именно твердость этих матерей дает мне силу сказать, что мы будем мирно двигаться к главной задаче, объединению нашей страны. Они первые, кто говорит, что никогда ни одну молодую жизнь не следует терять. Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и разными баррикадами"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.











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