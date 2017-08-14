Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии

Советник президента по вопросам внешних отношений называет возмутительным начало нового этапа т.н. паспортизации в оккупированной Абхазии.



"Эти действия служат изоляции населения, находящегося на оккупированной территории"- заявил Тенгиз Пхаладзе в связи с ультиматумом оккупационного режима.



"Крайне возмутительны шаги, которые делает Российская Федерация на оккупированных территориях, но этот процесс идет достаточно давно с разными периодическими т.н. передышками. Уже давно Российская Федерация борется со всем грузинским на оккупированных территориях, и с тем, что дает местному населению на местах иметь отношения с основной, контролируемой нами территорией.



Эти действия как раз таки служат изоляции населения, которое находится на оккупированной территории. Я уже не говорю о том, что это явное нарушение международно признанных норм, прав человека, и этот вопрос находится под очень активным вниманием, и постоянным мониторингом президента Грузии.



По поручению президента я нахожусь на постоянной связи с Министерством иностранных дел, так же как и с нашими представительствами. Несмотря на то, что сейчас август месяц, когда в международных организациях не особо высокая активность, абсолютно во все международные организации уже поступила информация, и идет работа с нашими партнерами с тем, чтобы этим действиям Российской Федерации дать ту оценку и тот ответ, который необходим"- заявил Тенгиз Пхаладзе.











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